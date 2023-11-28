Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на заседании 28 ноября приняли во втором и третьем чтениях закон о введении ответственности за публикацию в интернете фото и видео о работе сотрудников правоохранительных органов «с целью их дискредитации», обратила внимание «Газета.uz». Документ направлен на рассмотрение Сената.

Примечательно, что эту норму включили в законопроект о поправках в кодексы «в связи с совершенствование системы безопасности дорожного движения», хотя она не имеет отношения к этой области.

Руководство Департамента общественной безопасности МВД



МВД предложило включить в Кодекс об административной ответственности новую статью 195−2, согласно которой за размещение в интернете фото и видео о работе сотрудников правоохранительных органов, связанной с исполнением служебных обязанностей, то есть обеспечением общественной безопасности, с целью их дискредитации или оскорбления предусматривается штраф 50 БРВ (с 1 декабря — 17 млн сумов) или арест до 15 суток.

Во время первого чтения законопроекта депутат Дониёр Ганиев заявил, что эта норма противоречит политике открытости, которую проводит президент Узбекистана, принципу «не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу», а также работе общественного контроля.





Он указал на возможные риски злоупотребления этой нормой и использования её в других целях, чтобы «нарушать права граждан, грубо обращаться с ними».

«Вы можете подумать, что это может привести к повышению морального духа сотрудников. Нет, это даст обратный результат. Мы хотим, чтобы сотрудники правоохранительных органов, в частности, сотрудники ОВД, превратились в институт, который является настоящей опорой, другом и защитником граждан», — сказал Дониёр Ганиев.

По мнению парламентария, в случае принятия такой нормы «чувство уважения людей к сотрудникам правоохранительных органов заменит страх, чувство доверия — сомнение, чувство любви — ненависть».

Дониёр Ганиев попросил своих коллег также высказаться касательной этой статьи при обсуждении законопроекта во втором и третьем чтениях.





Депутат Умид Жабборов отметил, что был абсолютно против во время принятия документа в концептуальной форме. Он указал, что в состав правоохранительных органов входят 5−6 структур (МВД, Генеральная прокуратуры, Национальная гвардия, Служба государственной безопасности). По его словам, эта норма логически не укладывается в название законопроекта, который направлен на совершенствование системы безопасности дорожного движения.

Парламентарий также спросил, как планируется устанавливать, что целью снимавшего на фото и видео человека была именно «дискредитация и оскорбление» сотрудников правоохранительных органов.

По его словам, в «дорожной карте» по реализации в 2022 году Стратегии развития системы обеспечения общественной безопасности в Узбекистане на 2022−2025 годы, предусмотрено совершенствование организационно-правовых основ предупреждения и устранения случаев дестабилизации общественно-политической ситуации, в том числе случаев дискредитации сотрудников органов внутренних дел с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей и интернета.

«В этой концепции есть только дискредитация, нет оскорбления. Я предлагаю исключить часть про оскорбление», — сказал Умид Жабборов.





Председатель Комитета Законодательной палаты по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам Джахонгир Ширинов признал, что часть про дискредитацию никак не раскрывается и непонятно, что имеется в виду под этим действием. Он также указал, что обычная фото- и видеосъёмка сотрудников правоохранительных органов не запрещена законом.

Депутат предложил использовать понятие дискредитации из статьи 192 Уголовного кодекса (дискредитация конкурента) — распространение заведомо ложных, неточных или искажённых сведений — и изложить новую статью 195−2 Кодекса об административной ответственности в следующей редакции:

«Размещение фото и видео сотрудников правоохранительных органов, связанных с исполнением служебных обязанностей, то есть обеспечением общественной безопасности, с целью их дискредитации, то есть распространения заведомо ложных, неточных или искажённых сведений в интернете…»

Спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов подчеркнул, что любой гражданин, включая водителей, могут фотографировать и снимать на видео сотрудников правоохранительных органов.

Нурдинжон Исмоилов.



«Пусть снимает, при необходимости пусть у себя сохранит [кадры]… При необходимости пусть использует на суде для защиты своих прав и доказательства своей правоты. При необходимости пусть размещает [в сети], но не должно быть злых умыслов, не должны публиковаться дискредитирующие учреждение данные — ложные, неточные или искажённые сведения», — сказал спикер Законодательной палаты.

Депутат Дониёр Ганиев указал, что часть про оскорбление исключается, поскольку она уже есть в отдельной статье. Хотя часть про распространение ложной информации есть и в статье 202−2 КоАО (распространение ложной информации, в том числе в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или интернете, приводящее к унижению достоинства личности или дискредитации личности).

«Если мы сейчас внесём такую статью для определённой профессии, то это создаст прецедент. Завтра нам придётся для каждой профессии писать новую статью? За дискредитацию врачей? За дискредитацию педагогов? Ведь уже есть статья 202−2 КоАО, которая [распространяется] на всех — и на сотрудников правоохранительных органов, и на докторов, и на государственных служащих, и на лиц, которые не связаны с госслужбой», — подчеркнул он.

Член нижней палаты парламента также указал на тяжесть наказания: в 202−2 КоАО (распространение ложной информации) предусматривается штраф в 50 БРВ, тогда как за нарушение 195−2 КоАО могут дать арест на 15 суток.

«Если вы на улице дискредитировали кого-либо, вы получите штраф в 50 БРВ. Если это лицо окажется сотрудником правоохранительных органов, особенно если это сотрудник внутренних дел, можете сесть в тюрьму на 15 суток. Самое интересно: если напрямую оклеветать кого-либо по Уголовному кодексу, даже тогда вы не сядете в тюрьму», — подчеркнул Дониёр Ганиев.

Депутат Джахонгир Ширинов заявил, что в 202−2 КоАО речь идёт только о распространении ложной информации, тогда как другие элементы — распространение искажённых сведений — упускаются.

По его словам, согласно статье 22 КоАО, целью административного наказания является предотвращение правонарушений, то есть профилактика.

«На сегодняшний день статья 202−2 КоАО, к сожалению, не справляется с профилактикой. Когда мы скажем, что это касается сотрудников правоохранительных органов, население об этом узнает, будет выше профилактическая значимость», — заявил Ширинов.

Спикер Нурдинджон Исмоилов поддержал Ширинов и сказал, что без наказания в виде 15 суток ареста «не обойтись».

Некоторые депутаты также предложили распростратить действие статьи не только на публикации в интернете, но и телекоммуникационных сетях и СМИ. По их мнению, если завтра в печатной прессе будет размещена дискредитирующая информация о сотруднике правоохранительных органов, то правонарушитель избежит наказания. Однако эту поправка не вошла в окончательный текст статьи.

Во время голосования поправки поддержали 94 депутата, 2 выступили против, 3 воздержались, 7 не голосовали.

Первые реакции

После публикации материала «Газеты.uz» о результатах рассмотрения законопроекта в первом чтении в Telegram-каналах появились реакции общественности.

«Это очень плохая идея. Во-первых, ей можно неограниченно манипулировать, и сажать за любую критику органов. Но можно вспомнить сотню случаев, когда сотрудники действительно нарушали закон, и публикация фото и видео была единственной возможностью защитить права», — написал журналист Никита Макаренко.

Блогер davletovuz охарактеризовал эту поправку как «удар по открытости».

Автор канала bakiroo указал на то, что законопроект не проходил никаких публичных обсуждений, не был получен срез общественного мнения по этому поводу. «Клевета и оскорбление преследуются по закону. В нормальном правовом государстве эти правила распространяются на всех. Если мы начнём устанавливать особые правила для сотрудников внутренних дел, мы оставим граждан „заложниками“ репрессивного аппарата в условиях неравномерного распределения власти, административных ресурсов и средств, особенно в условиях отсутствия независимого суда», — подчеркнул он.

Напомним, в марте 2022 года МВД предложило запретить публикацию в интернете фото и видео о работе сотрудников ДПС без их согласия. Основанием называлось закрытое постановление президента. В министерстве заявляли, что деятельность сотрудников освещается «с противоречивыми или клеветническими комментариями». Общественность посчитала предложение «шагом назад» в демократических реформах.