Правительство Новой Зеландии отказалось от запрета на курение для будущих поколений, сообщает The Guardian. Это был первый подобный закон в мире.

Принятый в конце 2022 года закон среди прочего запрещал продажу сигарет всем, кто родился после 1 января 2009 года. Он должен был вступить в силу в июле 2024 года.

Закон также предусматривал снижение концентрации никотина в табачных изделиях и сокращение числа торговых точек по продаже табака с 6000 до 600 на всю страну.

Власти пошли на такой шаг, чтобы снизить налоги, уточняет издание. В октябре в стране прошли очередные всеобщие выборы, в которых победила консервативная Национальная партия. Она сформировала коалицию с другими мелкими партиями, включая популистскую NZ First.

Национальная партия рассчитывала профинансировать снижение некоторых налогов за счёт разрешения иностранным покупателям вернуться на рынок недвижимости. Но NZ First отклонила инициативу.

По словам нового министра финансов Николы Уиллис, теперь на снижение налогов пойдут доходы от продажи сигарет.

Ранее власти Новой Зеландии планировали полностью запретить продажу одноразовых вейпов в рамках борьбы с вейпингом среди молодёжи.