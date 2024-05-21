Мужчина в возрасте 35−40 лет скончался в результате наезда Matiz вечером 20 мая в Ташкенте, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы. Его личность устанавливается.

Это произошло на улице Юзработ в Мирзо-Улугбекском районе. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Другие детали происшествия не приводятся.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека). Ведётся следствие.