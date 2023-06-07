Правительство Новой Зеландии объявило о введении новых мер по борьбе с вейпингом среди молодёжи, пишет The Guardian.

«Слишком много молодых людей курят вейпы, поэтому мы предпринимаем ряд шагов, чтобы остановить это», — сказала министр здравоохранения Новой Зеландии Айеша Веррол.

Меры включают полный запрет на продажу популярных у молодых людей одноразовых вейпов. Все остальные электронные устройства для курения, продаваемые в стране, должны быть оснащены сменными батареями.

Заманчивые описания вкусов, такие как «сахарная вата» или «пончик с клубничным желе», больше не будут разрешены на упаковке. Их должны будут заменить на более скучные названия — «сладкий» или «ягодный», например.

Новые вейп-шопы также должны будут находиться на расстоянии не менее 300 метров от школ. «Мы хотим, чтобы вейпы были как можно дальше от умов и досягаемости детей и молодёжи», — объяснила Веррол.

Число подростков, курящих вейпы, в Новой Зеландии резко выросло за последние пять лет. Исследование Министерства здравоохранения за 2021−2022 годы показало, что 8,3% взрослых в возрасте старше 15 лет ежедневно пользуется вейпами или электронными сигаретами. В 2020 году этот показатель составлял 6,2%, а в 2015—2016 годы — 0,9%.

Нововведения вступят в силу с августа. Они станут продолжением инициативы «Поколение, свободное от табака», в рамках которой власти Новой Зеландии приняли закон, запрещающий гражданам, родившимся в 2009 году и позже, покупать сигареты.

Ранее о запрете импорта электронных сигарет и продажи одноразовых вейпов объявили в Австралии. Таким образом власти пытаются остановить рост подросткового вейпинга.