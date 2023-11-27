Часто по работе приходится ездить из Нукуса в Ургенч. Половина дороги проходит через скучную, но милую сердцу пустыню.

азамат маткаримов, сельское хозяйство

Проезжаю сильно обмелевшую Амударью по видавшему виды, скрипящему и нуждающемся в постоянном ремонте понтонном мосту. К слову, новый мост с железной дорогой уже почти достроен и ждёт своего открытия. За рекой окунаюсь в зелёные поля и жизнь дехкан, живущих вдоль русла матери-реки.

Хорезмийцы, веками возделывавшие здесь землю, очень хорошо умеют с ней обращаться, бережно относятся и стараются эффективно использовать каждый участок. Так, нередко можно увидеть, как вдоль рядов виноградника и между фруктовыми деревьями они сажают овощи — это позволяет эффективнее расходовать воду, повышает доходность с дорогой земли.

азамат маткаримов, сельское хозяйство

Многие фермеры ищут и применяют новые методы сохранения воды — некоторые с помощью специальной плёнки создают парниковый эффект и сохраняют драгоценную влагу в земле, другие уже внедряют дорогостоящее капельное орошение.

Одной из самых доходных зерновых культур является рис. Весь сезон он колосится обширными изумрудными полями, залитыми водой.

азамат маткаримов, сельское хозяйство

Работа в поле не останавливается круглый год. Для равномерного распределения воды землю тщательно выравнивают с помощью лазерного уровня, обрабатывают, заливают водой и засеивают.

азамат маткаримов, сельское хозяйство

Всё лето рис требует тщательного ухода — очистки от сорняков, вредителей. Большая часть работы — это ручной труд.

азамат маткаримов, сельское хозяйство

В октябре урожай собирают. На полях остаётся солома. Её срезают, сушат и прессуют — это главный корм для скота в течение всей зимы.

азамат маткаримов, сельское хозяйство

азамат маткаримов, сельское хозяйство

азамат маткаримов, сельское хозяйство

азамат маткаримов, сельское хозяйство

азамат маткаримов, сельское хозяйство

азамат маткаримов, сельское хозяйство

азамат маткаримов, сельское хозяйство

Зимой рисовые поля снова заливают водой, и они превращаются в огромные ледяные катки для сельских ребятишек.

азамат маткаримов, сельское хозяйство

Считаю, что мне очень повезло наблюдать за жизнью и работой сельчан, ведь в городе мы видим рис на столе и редко задумываемся, сколько труда стоит за ним.