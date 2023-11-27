Часто по работе приходится ездить из Нукуса в Ургенч. Половина дороги проходит через скучную, но милую сердцу пустыню.





Проезжаю сильно обмелевшую Амударью по видавшему виды, скрипящему и нуждающемся в постоянном ремонте понтонном мосту. К слову, новый мост с железной дорогой уже почти достроен и ждёт своего открытия. За рекой окунаюсь в зелёные поля и жизнь дехкан, живущих вдоль русла матери-реки.

Хорезмийцы, веками возделывавшие здесь землю, очень хорошо умеют с ней обращаться, бережно относятся и стараются эффективно использовать каждый участок. Так, нередко можно увидеть, как вдоль рядов виноградника и между фруктовыми деревьями они сажают овощи — это позволяет эффективнее расходовать воду, повышает доходность с дорогой земли.





Многие фермеры ищут и применяют новые методы сохранения воды — некоторые с помощью специальной плёнки создают парниковый эффект и сохраняют драгоценную влагу в земле, другие уже внедряют дорогостоящее капельное орошение.

Одной из самых доходных зерновых культур является рис. Весь сезон он колосится обширными изумрудными полями, залитыми водой.





Работа в поле не останавливается круглый год. Для равномерного распределения воды землю тщательно выравнивают с помощью лазерного уровня, обрабатывают, заливают водой и засеивают.





Всё лето рис требует тщательного ухода — очистки от сорняков, вредителей. Большая часть работы — это ручной труд.





В октябре урожай собирают. На полях остаётся солома. Её срезают, сушат и прессуют — это главный корм для скота в течение всей зимы.





Зимой рисовые поля снова заливают водой, и они превращаются в огромные ледяные катки для сельских ребятишек.





Считаю, что мне очень повезло наблюдать за жизнью и работой сельчан, ведь в городе мы видим рис на столе и редко задумываемся, сколько труда стоит за ним.