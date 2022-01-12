В махалле «Гулобод» Шайхантахурского района столицы построят «чайхану отцов» («оталар чойхонаси», объекты торговли и оказания услуг, а также спортивные площадки. Об этом говорится в решении хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева от 10 января.

Документ принят в рамках исполнения пункта 2 поручений по итогам визита президента Шавката Мирзиёева в махаллю и его встречи с жителями 23 ноября 2021 года.

Заказчиком проекта определена инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» при столичном хокимияте. Руководителю компании поручено в установленном порядке определить генерального проектировщика и подрядчиков проекта.

Финансировать проект планируется за счёт средств местного бюджета Ташкента. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение кенгаша народных депутатов.

Фото: Пресс-служба президента.

Как сообщала пресс-служба главы государства, 23 ноября президент Шавкат Мирзиёев во время посещения Шайхантахурского района «неожиданно решил посетить и махаллю „Гулобод“».

«Он ознакомился со здешними условиями, беседуя с жителями по пути. 93-летний Анварходжа-ота благословил президента. Подчеркнув перемены в махалле, аксакал попросил построить чайхану для престарелых. Шавкат Мирзиёев поддержал предложение и пожелал почтенному старцу здоровья», — отмечалось в сообщении пресс-службы.

Фото: Пресс-служба президента.

Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов также публиковал видео беседы Шавката Мирзиёева и жителя махалли. «Я сам сделаю вам красивую чайхану», — сказал глава государства.