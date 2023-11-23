Министерство энергетики Узбекистана 22 ноября объявило победителя тендера на строительство ветровой электростанции мощностью 200 МВт и системы хранения электроэнергии на 100 МВт в час в Караузякском и Берунийском районах Каракалпакстана.

Данный проект реализуется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в рамках программы разработки и предоставления консультационных услуг по строительству ветроэлектростанции мощностью 200 МВт (2-я фаза ЕБРР).

Только две компании выразили желание участвовать в этом проекте. Саудовская ACWA Power предложила тариф в 4,09 цента за кВт·ч за электроэнергию, которая будет производиться на ветроэлектростанции и храниться в системе хранения электроэнергии, а эмиратская Masdar — 4,99 цента. Для сравнения: компания ACWA Power также становилась победителем тендера на строительство первой ветроэлектростанции в Узбекистане с предложением 2,5695 цента за кВт·ч.

Тендерская комиссия выбрала ACWA Power предварительным победителем, а Masdar — резервным. Комиссия рассмотрит тендерную документацию и одобрит её с участием консультантов ЕБРР в ближайшие дни.

Инвестор будет проектировать, финансировать и управлять станцией.

ACWA Power также строит одну из крупнейших ветроэлектростанций в мире общей мощностью 1500 МВт в Каракалпакстане. Но при подписании контракта стороны не озвучили тарифы, по которым государство будет гарантированно покупать электроэнергию.