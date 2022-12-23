В пятницу, 23 декабря, в Ташкенте состоялась церемония подписания контракта с саудовской компанией ACWA Power на строительство ветроэлектростанции общей мощностью 1500 МВт в Каракалпакстане, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

В церемонии приняли участие министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, председатель правления ACWA Power Мухаммад Абунайян, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев.

Электростанция будет построена за счёт прямых инвестиций ACWA Power в объёме 1,65 млрд долларов. Начало строительства электростанции запланировано на январь 2024 года, а ввод в эксплуатацию — в декабре 2026 года.

Она будет производить 5,2 млрд кВт.ч электроэнергии в год, что позволит сэкономить 1,5 млрд кубометров газа в год.

Напомним, соглашение о реализации проекта по строительству ветроэлектростанции в Каракалпакстане было подписано в мае 2021 года между Минэнерго Узбекистана, МИВТ и ACWA Power. После ввода в эксплуатацию эта ветряная электростанция, как ожидается, станет крупнейшей в регионе Центральной Азии и одной из самых крупных в мире.