Незаконная майнинговая ферма в Узунском районе Сурхандарьинской области нанесла ущерб государству на 425,7 млн сумов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками районного управления департамента, СГБ и УВД, выяснилось, что О. К. и Ж. У. установили в доме 114 майнинговых устройств, которые были самовольно подключены к электросети.

Возбуждено уголовное дело по статье 169 (Кража) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.

В конце октября «Узэнергоинспекция» выявила в Карманинском районе Навоийской области майнинговую ферму, которая нанесла ущерб государству более чем на 24,4 млрд сумов.

В связи с этим президент Шавкат Мирзиёев поручил уволить хокима, прокурора, руководителей ОВД, электросетей и отдела департамента Генпрокуратуры в Карманинском районе.