Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 31 октября раскритиковал ситуацию с хищение электроэнергии в регионах, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Например, в недостроенном здании в Карманинском районе Навоийской области за 10 месяцев незаконно израсходовано около 5,5 млн кВт·ч электроэнергии из-за установки 452 майнинговых устройств. Ранее сообщалось, что в результате этого ущерб государству составил 24,4 млрд сумов. Это третья майнинг-ферма, обнаруженная в области с начала года.

Хоким, прокурор, начальник отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, начальник отдела внутренних дел, руководитель предприятия электросетей Карманинского района подверглись критике за то, что за 10 месяцев не заметили такого количества хищений электроэнергии в районе и не проанализировали внезапное 5%-ное увеличение ежемесячного потребления электричества, говорится в сообщении.

Президент поручил уволить всех этих руководителей, а Генеральной прокуратуре — дать оценку их действиям и обеспечить верховенство закона.

Должностным лицам поставлена задача выявить факторы, которые становятся причиной незаконного использования электроэнергии в районах с самым высоким уровнем хищений, и создать систему по их устранению.

Напомним, при использовании электроэнергии с подключением к единой электроэнергетической системе за электроэнергию майнеры должны платить по тарифу с 2-кратным повышающим коэффициентом, при незаконном подключении к сети — с 5-кратным повышающим коэффициентом. За потребление электроэнергии в пиковый период к тарифам применяются надбавки, устанавливаемые Кабинетом министров.