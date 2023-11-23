В Алтыарыкском районе Ферганской области большая часть комплекса из виноградников и сада на 1000 га засохла из-за отсутствия капельного орошения, сообщает Kun.uz.

В мае 2022 года комплекс из виноградников на площади 560 га и интенсивных садов на 300 га посещал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Тогда отмечалось, что для создания виноградника и сада было привлечено 102 млрд сумов, включая 73 млрд сумов — кредит «Агробанка», 18 млрд сумов — средства местного бюджета, 1 млн долларов — грант Всемирного банка. Некоторые земельные участки площадью 20−25 соток были переданы молодым семьям, которым на 7 лет выделяли кредит по ставке 14% и с льготным периодом на 3 года.

Жители, получившие землю на этой территории, пожаловались изданию на проблему с водой, из-за которой засыхает рассада. Журналист издания на месте заметил, что на большей части территории отсутствует саженцы, а там, где есть, уже начался процесс высыхания.





«Мы взяли участок земли, отведённой под сад. Сначала хвалили, говорили, что урожай будет хороший, подачу воды не прекратят. Но недостатков было достаточно. В первую очередь проблема с водой, рассада засыхает. Условия не такие, как указано в договоре, но мы платим ежемесячные платежи. Наши средства прогорают» — рассказал один из жителей.

«Насосы часто ломаются. Когда просим воды, говорят, что насосы сломаны. Место, которое я купил, было сухой землёй, обещали посадить виноград, но саженцев винограда до сих пор нет, как указано в договоре. Саженцы, которые я посадил за свой счёт, засыхают из-за нехватки воды. Поставщики работают плохо. На видимых участках вдоль дороги все в порядке, но на незаметных участках ситуация плачевная», — заявил он.

Другой собеседник издания сказал то же самое, отметив, что платит по 350 тысяч сумов в месяц за один лот земли, а после истечения трёхлетнего льготного периода придётся платить по 700 тысяч сумов.

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«Мы платим кредит за пустую землю»

Ещё один житель рассказал, что взял 20 соток земли, но указал на проблемы с подачей воды, «очередь до которой не доходит». Он также указал, что воду получают только ряды виноградников у дороги.

Хамиджон Аминджонов. Фото: Kun.uz.



Руководитель компании «Зиё» Хамиджон Аминджонов, ответственный за посадку саженцев винограда, обвинил самих заявителей, которые не следили за виноградником. По его словам, в холмистой местности действительно есть места, где ещё не высажены саженцы из-за проблем с водой. Он также указал, что сами владельцы захотели посадить вместо винограда другие саженцы, из-за чего он вернул им деньги.

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Глава фермерского совета Алтыарикского района Акмалиддин Муллажонов заявил, что «в 5 водоёмах есть вода для полива саженцев, насосы работают».

«Создано 4 кооператива. Их задача — решать проблемы на отведённых им лотах, то есть, если есть проблемы с водой или участком. Согласно графику, каждый лот поливают один раз в 3 дня по 3−4 часа. Те, кто хочет зарабатывать деньги, получают хороший урожай. Между рядами высаживают дополнительные саженцы. Только у тех фермеров, которые не ухаживали за землёй, засох виноград», — заявил он.

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По его словам, некоторые места ещё пустуют, поскольку эти участки недавно переданы собственникам и посадка саженцев начнётся в ноябре. Муллажонов утверждает, что при подаче воды владельцы участка отрезали водопроводную трубу и не подключали её снова, поэтому были случаи, когда вода не поступала на другой участок. «Но сейчас создан водный кооператив, и они сами контролируют ситуацию. Около 90% виноградников цветут», — сказал он.

Председатель фермерского совета обвинил самих фермеров в гибели винограда, а собственники заявили, что прошлым летом вообще не получали воду на свой участок.