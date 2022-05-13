Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках визита в Ферганскую область 12 мая посетил комплекс виноградника и сада, заложенный на 1000 га в Алтыарыкском районе.

Здесь также вырыты колодцы и водоемы, внедрено капельное орошение. При этом использовались оборудование и материалы местного производства, говорится в сообщении.





На 560 га освоенных земель был высажен виноград таких сортов, как «хусайни», «келинбармок», «ризамат», «кишмиш». По данным телеканала «Узбекистан 24», здесь можно получить 11,2 тысячи тонн урожая, что принесёт 56 млрд сумов.

В интенсивном саду площадью 300 га высаживаются саженцы яблони, вишни и абрикоса. Запланировано получение 3600 тонн урожая на 18 млрд сумов.

Между рядами выращиваются арбузы, в зависимости от спроса на рынке — красный перец, болгарский перец, огурцы, зелень, другие бахчевые культуры. Ожидается, что это будет дополнительным источником дохода для населения, увеличения экспорта.





Стоимость проекта оценивается в 102 млрд сумов, включая 73 млрд сумов — кредит «Агробанка», 18 млрд сумов — средства местного бюджета, 1 млн долларов — грант Всемирного банка.

«Фергана добивается больших результатов в сельском хозяйстве, меняется мировоззрение людей, фермеры выходят на экспорт. Но вчерашний результат уже не соответствует сегодняшним требованиям. Нам нужно постоянно быть в поиске, в движении. Достаточно было приложить немного усилий и вот, появился такой большой сад. У нас ещё много внутренних резервов. Эти возможности должны быть направлены на благо нашего народа на основе принципа „во имя чести и достоинства человека“. Примером в этом должна быть жемчужина долины — Фергана», — сказал Шавкат Мирзиёев.





На данной территории планируется строительство современного агропромышленного комплекса — холодильного склада вместимостью 1500 тонн, пункты бытового обслуживания. Будут закуплены 6 мини-тракторов, 10 грузовиков. Населению будут предоставлены наделы в саду и виноградниках.

Глава государства пообщался с фермерами и руководителями кластеров Ферганы.

«Эти сады и виноградники будут приватизированы. Чем больше собственников, тем больше ответственность, выше доверие покупателей, иностранных партнёров к предпринимателю, тем больше людей получит доход, — сказал президент.

В комплексе ожидается создание более 3000 рабочих мест для безработной молодёжи и малообеспеченных семей, в том числе трудовых мигрантов, вернувших из-за рубежа.





Местный житель Рахматилло Уринбоев сообщил «Узбекистан 24», что получил для дочери и сына 25 и 50 соток земли соответственно. Он назвал создание этого сада за 45 дней «чудом» и сравнил по масштабу с Большим Ферганским каналом.

Телеканал сообщил, что в 2021 году в Узбекистане выращено 1,8 млн тонн винограда, а также экспортировал 270 тысяч тонн винограда на 207,9 млн долларов (92 тысяч тонн приходится на Ферганскую область).

В следующие три года ожидается рост урожая винограда в два раза.