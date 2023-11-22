Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 ноября ознакомился с презентацией мер по повышению качества услуг метрополитена Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.





За последние годы построено дополнительно 32 км линий метро, введена в эксплуатацию 21 новая станция. Завезено 15 современных поездов метро. Новые маршруты пролегли через Яшнабадский, Мирабадский, Сергелийский, Янгихаётский и Юнусабадский районы столицы.

«Сегодня количество пассажиров метро выросло в 5 раз, а количество ежедневных поездок достигло 720 тысяч. Время прибытия поездов в часы пик сокращено с 5−7 минут до 2 минут», — говорится в сообщении.

Глава государства дал поручения по повышению качества услуг метрополитена, удобства передвижения и безопасности на станциях. Подчёркнута необходимость обновления вагонного парка и замены отработавших срок службы вагонов, обеспечения двухминутного интервала.

Президент также рассмотрел предложения по трансформации ташкентского метрополитена и увеличению его доходов.





Министр транспорта Илхом Махкамов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что президент дал направления по дальнейшему развитию общественного транспорта в Ташкента, обеспечить взаимосвязанность автобусов и метро, а также работу выделенных полос для автобусов и построить транспортно-пересадочные узлы. По его словам, глава государства также дал указания, как развивать метрополитен и электротранспорт в соответствие с генеральным планом Ташкента.

Глава предприятия «Тошкент метрополитени» Рахмонбек Усманов сообщил, что разрабатывается стратегия развития метрополитена Ташкента до 2040 года, где описывается число планируемых к строительству станций и другие задачи.

«Президент поручил строительство метро на основе новых технологий. В строительных работах, планируемых до 2040 года, основное внимание будет уделено подземному метро. С учётом этого, часть Старого города, особенно планируется строительство отдельно двух линий, которые свяжут [город] с Новым Ташкентом. В ближайшие дни мы проведём презентацию уважаемому президенту», — заявил он.

«Газета.uz» ранее сообщала, что в Новом Ташкенте планируется построить единую сеть трамвая и метрополитена, которая будет связана со «старым» Ташкентом. «В первую очередь, создана транспортная модель Ташкента, которую называют макромоделью. Две линии метро [будут] связаны с новым городом — через станции „Буюк ипак йули“ и „Дустлик“. Будет создана возможность добраться до нового города на метро за 30−35 минут… Не нужно будет ехать на автомобиле», — сказал замминистра строительства Давронжон Адилов.

Отметим, что ранее уже сообщалось о планах продлить Чиланзарскую линию метро до массива ТТЗ.