В социальных сетях 17 ноября распространилась информация о том, что в аэропорту Ташкента автобус наземного обслуживания задел носовую часть самолёта Airbus A320.

По данным пресс-службы Uzbekistan Airways, в этот день в столичном аэропорту специалисты авиакомпании Uzbekistan Airways готовили воздушное судно Airbus 320 после выполнения рейса HY054 Ургенч — Ташкент к выполнению следующего рейса.

«Водитель автобуса аэропорта, нарушив правила передвижения на территории аэродрома, произвёл столкновение с воздушным судном, в результате чего был повреждён носовой обтекатель самолёта», — говорится в сообщении.

Специалисты Uzbekistan Airways Technics провели ремонтные работы по замене обтекателя. С 18 ноября борт Airbus A320 Neo был допущен к полётам и выполняет рейсы в соответствии с расписанием.