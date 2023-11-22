Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и министр иностранных дел КНР Ван И 22 ноября провели в Пекине первый стратегический диалог глав МИД двух стран.

«Повестка мероприятия охватила вопросы сотрудничества от политики до экономики. Особое внимание уделено полной реализации всех договорённостей, достигнутых на высшем уровне, а также обогащению экономической дипломатии ощутимыми результатами. Готовы мобилизовать все необходимые усилия для дальнейшего углубления нашего тесного взаимодействия во всех сферах», — рассказал Бахтиёр Саидов.

Ван И заявил, что Китай и Узбекистан являются «дружественными соседями, разделяющими единую судьбу», передаёт агентство «Синьхуа». Он отметил, что КНР готова совместно с Узбекистаном в полной мере использовать новую платформу стратегического диалога министров иностранных дел двух стран для продвижения взаимовыгодного сотрудничества.

Обе стороны выразили готовность усиливать координацию в рамках ООН, ШОС и других многосторонних структур, а также продвигать строительство механизма Китай-Центральная Азия.

Помимо этого, министры обсудили палестино-израильский конфликт, отмечает «Синьхуа».