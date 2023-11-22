Президент Шавкат Мирзиёев 21 ноября провёл совещание по вопросам рационального использования земельных ресурсов, ведения учёта земли и улучшения качества услуг кадастра в Узбекистане.

По данным пресс-службы главы государства, за последние три года за счёт цифровизации было оформлено кадастром 40 миллионов гектаров или 90% всей земли в стране.

При этом не проведена оценка рыночной стоимости 44,8 млн га земли, 8,3 млн зданий и сооружений. Сегодня условная кадастровая стоимость зданий и сооружений составляет 70 млрд долларов, хотя их реальная рыночная стоимость может быть минимум в 4−5 раз больше ($280−350 млрд).

«С учётом рыночной стоимости земли, на которой они стоят, знаете, это может быть таким крупным экономическим активом… Без учёта земель в разрезе махаллей, районов, городов и областей не будет устойчивой экономики», — заявил президент.

По его словам, для этого необходимо наладить учёт земли, однако некоторые хокимы и министры пока не задумывались над этим и не ставили перед собой никаких задач.





Шавкат Мирзиёев поручил оцифровать и взять на учёт оставшиеся земельные площади.

Сообщается, что в Узбекистан доставлены современные самолёты и лаборатории для аэрофотосъёмки сельскохозяйственных земель. Агентству по кадастру совместно с хокимами районов и городов поручено до конца года завершить работы по аэрофотосъёмке в Ташкенте, Ташкентской области и областях Ферганской долины, а в остальных регионах — в 2024 году.

Кроме того, планируется создать систему мониторинга сельских земель на основе аэрофотоснимков.

Благодаря аэрофотосъёмке и использованию современных дронов выявляются большие незадействованные земельные ресурсы. Например, в Каршинском районе, где 45 тысяч га числятся как посевные, выявлено, что 5,1 тысяча га, указанные как пастбища, фактически также являются орошаемыми землями. А это упущенные поступления в бюджет, рабочие места и доходы, говорится в сообщении.

В целом документы, подтверждающие право на 286 тысяч га сельскохозяйственных земель, являются неполными. Правовой статус 460 тысяч га земель, выделенных в постоянное пользование, неясен. Задокументированная и фактическая площадь 159 тысяч га земель различаются.

В результате не взяты на кадастровый учёт в общей сложности более 900 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. Из-за отсутствия кадастра сдать эти земли во вторичную аренду под выращивание повторных культур официально не получается. Из-за этого минимум 300 тысяч рабочих мест, продукция от повторных культур, доходы фермеров от неформальной аренды на 200−300 млрд сумов остаются неучтенными.





Президент поставил задачу изучить эффективность использования земель без кадастровых документов. Рабочие группы кенгашей народных депутатов районных хокимиятов займутся эти вопросом. Если дехкане и фермеры эффективно используют землю, с ними будет заключён договор аренды и участки будут зарегистрированы в кадастре. Земля, которая используется нерационально, будет возвращена в резерв хокимиятов.

Ответственным министерствам поручено внедрить эту систему на практике, в следующем году провести аэрофотосъёмку и завершить кадастр сельскохозяйственных земель.

Кроме того, сегодня 817 тысяч га земли превратились в населённые и промышленные зоны, но в отчётах их категория указывается как земли сельскохозяйственного назначения. Агентству по кадастру и хокимам поручено устранить эти неопределённости, правильно отразить в отчётах фактический земельный баланс.

В водном хозяйстве также имеется много незарегистрированных земель. Полный охват этих площадей кадастром позволит получить дополнительную экономическую выгоду, говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев также поручил документально оформить земли вдоль каналов и коллекторов, у естественных озёр и рек, передать их населению под выращивание экспортных культур.

В дорожном хозяйстве отсутствуют документы по отдельным внутренним дорогам и прилегающим к ним землям. Например, в Каракалпакстане и Хорезме выявлено 2700 свободных участков, которые могут быть выставлены на торги после кадастрового оформления внутренних дорог. Поэтому в 2024 году параллельно с ремонтом внутренних дорог в рамках проектов «Инициативный бюджет» и «Моя дорога» планируется подготовить их кадастр.

В конце 2021 года президент заявлял, что в основе кадастровых проблем стоят «взяточничество и коррупция».