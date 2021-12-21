Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 декабря провёл расширенное совещание по обеспечению полноты учёта земельных ресурсов и формирования государственных кадастров, а также внедрению в сферу цифровых технологий.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, Кадастровое агентство создало электронные карты 23 миллионов га сельскохозяйственных земель, из них на сегодняшний день государственную регистрацию прошли 22 миллиона га. В кадастровую базу внесено 412 тысяч неучтённых объектов недвижимости, пересмотрена кадастровая стоимость 478 тысяч объектов, на которых выявлено дополнительное оборудование.

В то же время в ходе инвентаризации земель было выявлено много проблем. Например, отчёт Земельного фонда по сельскохозяйственным землям, который вёлся в бумажной форме, отличается от фактических данных — 830 тысяч га земель, фактически ставших населёнными пунктами, включены в другие категории земель.

На совещании также отмечались проблемы в сфере кадастра дорог, электро-, газо- и водоснабжения, объектов благоустройства и многоэтажных жилых домов.

«Это очень большой и проблемный вопрос, хокимы и прокуроры, — заявил президент. — За этим стоит взяточничество и коррупция. Названные результаты — это только 50% того, что мы начали в области земельного кадастра. Впереди ещё много работы».

Шавкат Мирзиёев сообщил, что в 2022 году планируется выделить населению 80 тысяч га земель, высвобожденных из-под хлопчатника и пшеницы. «Без учёта земли и чётких границ эту работу невозможно сделать», — предупредил он.

Президент указал на то, что нет точной информации о том, где находится свободная земля: «Этим вопросом никто не занимался 30 лет. В результате более 2 миллионов семей не могут заложить или продать свои дома в качестве залога из-за отсутствия кадастровой документации».

Он поручил завершить инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения до 1 апреля 2022 года, определить владельцев и точную категорию земельных площадей по разнице в земельном балансе, оформить договоры аренды 1 миллиона га земель с неполными документами о землеотводе 38 тысяч субъектов, провести инвентаризацию всех решений по выделению земельных участков, указав их собственников, адрес и границы и передать их в кадастровые органы, а также выделить 20 млрд сумов на работы по кадастровому учёту фермерских хозяйств.

«Пусть хокимы запишут у себя. Земли для ведения сельского хозяйства будут выделять только на конкурсной основе тем, кто проживает в этой махалле, тем, кто состоится в „тетрадях“ („железной“, „женской“, „молодёжной“ — ред.), тем, у кого есть опыт работы в сельском хозяйстве», — заявил президент.

Хокимам регионов поручено в течение месяца зарегистрировать 80 тысяч га земли, которые будут выделены населению на правах аренды в следующем году, прежде всего, путём их возврата в резерв, разделения на лоты и выставления на конкурс.

Шавкат Мирзиёев выразил недовольство работой должностных лиц Генпрокуратуры по обеспечению верховенства закона в сфере земельных отношений: «Законом определены все полномочия, многократно усилена ответственность. Но что имеется на практике?»

8 июня президент подписал указ о превращении прав на землю в рыночный актив. Хокимияты теперь не могут напрямую выделять земли, резервировать их, предоставлять под благоустройство, и лишились других полномочий. Виды земельных прав сокращены с 6 до 3, земли сельскохозяйственного назначения отныне выделяются только на основе права аренды по итогам открытых электронных конкурсов.