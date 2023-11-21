Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов 15 ноября выступил на конгрессе финансистов Казахстана.

Глава регулятора отметил, что за последние три года мир столкнулся с чередой шоков, которые вывели на передний план важность роли монетарной и фискальной политики, макроэкономической и финансовой стабильности.

«Если раньше центральные банки традиционно занимались в основном монетарной политикой, следили за уровнем цен, и все их инструменты, операционные механизмы направлены на сдерживание инфляции, то сегодня архиважным становится вопрос финансовой стабильности. И центральный банк одновременно с вопросом ценовой стабильности должен заниматься и финансовой стабильностью, а также вопросом финансовой консолидации совместно с правительством», — заявил Мамаризо Нурмуратов.

По его словам, в условиях неопределённости очень трудно понять, с какой задержкой действуют денежная кредитная политика (ДКП) и принимаемые меры на инфляцию и экономическую активность. Поэтому перед большинством центральных банков стоят вызовы — вернуть ценовую и финансовую стабильность, не потерять, а укрепить доверие на фоне сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий.

«Сегодня мы все наблюдаем высокую устойчивость и неподатливость в инфляционных процессах. По опыту Узбекистана говорю, что по итогам октября мы достигли 9% уровня годовой инфляции и она укладывается в рамки наших прогнозов, но в то же время я должен отметить, что показатель базовой инфляции все ещё формируется на порядка 0,6% пункта выше общей инфляции», — указал Нурмуратов.

Это говорит о том, что ЦБ Узбекистана должен своими операционными инструментами достичь снижения инфляционных ожиданий как бизнеса, так и населения, подчеркнул глава ЦБ. «В этой связи мы несмотря на высокий процент маржи по сравнению к инфляции и денежному рынку, удерживаем ставку достаточно ограничительном уровне в пределах 14% с марта этого года», — пояснил он.

Глава регулятора также заявил, что в настоящее время из-за высокой неопределённости и волатильности при планировании действий банкирам в большей степени приходится полагаться на поступающие данные и свои экспертные суждения, поскольку в таких условиях традиционные механизмы и методы анализа не всегда работают.

«В период высокой неопределённости и волатильности, денежно-кредитная политика сама по себе не должна становиться источником неопределённости. Каждый наш шаг должен быть всесторонне выверен, а сигналы ясными и понятными. На наш взгляд на сегодня основными вызовами для ценовой стабильности становятся с одной стороны отсталость некоторых компонентов внутреннего предложения, с другой — повышенной внутренний спрос, который продолжает подогреваться мерами бюджетной политики и который сейчас удовлетворяется за счёт импорта через создание напряжения на валютном рынке», — указал Мамаризо Нурмуратов.

Самое главное — ограниченность трансмиссии в денежно-кредитной политике, то есть система экономических взаимосвязей, через которые ДКП влияет на спрос и цены. «Я уже сказал, когда реальные процентные ставки и так высоки, работа над улучшением эффективности трансмиссии играет более важную роль, чем дальнейшее увеличение ставок», — объяснил Нурмуратов.

Председатель Центробанка также высказал мнение о функциях регулятора в условиях, когда экономическая активность сконцентрирована в сегментах, которые не могут создать предложение, необходимое для всестороннего удовлетворения отложенного спроса.

По его словам, после масштабного фискального стимулирования, которое произошло под разным видом — количественное смягчение, субсидирование незащищённых слоёв населения и восстановление деловой активности — экономическая активность всех участников региона сконцентрировалась в сегментах, которые генерируют быструю прибыль.

«Это строительная отрасль и сфера услуг. Они, конечно, не создают то предложение, которое необходимо для всестороннее удовлетворение отложенного спроса, и я должен отметить, что в частности, что у нас рост отраслей, которые расширяют производственные мощности экономики на долгосрочную перспективу и в конечном итоге направлены на удовлетворение потребительского спроса, отстаёт от скорости роста факторов спроса. В этих условиях что может сделать Центробанк? Здесь мы можем только создать условия для макроэкономического роста — это только удерживание инфляции в пределах прогнозируемых показателей», — считает глава ЦБ.

Говоря о текущей ситуации, когда глобальный рынок фрагментируется, Нурмуратов порекомендовал странам региона улучшить производственные цепочки, расширить и диверсифицировать географию региональной внешней торговли, развивать промышленную кооперацию для минимизации рисков. Он заявил, что страны должны воспользоваться фрагментацией глобального рынка и решить свои вопросы касательно быстрого и всестороннего удовлетворения спроса, то есть расширить предложение.

«Мы наблюдаем слабую трансформацию действий наших денежно-кредитных политик. Прежде всего, это неудовлетворённый спрос и нерациональное поведение агентов. Это вроде ограниченный доход, но в то же время появляется большой интерес к займам, даже в условиях высоких процентных ставок. Здесь, действительно, мы должны принимать макропруденциальные меры, чтобы в определённой степени ограничить такие действия, которые направлены на увеличение дополнительного спроса», — считает Мамаризо Нурмуратов.

Центробанки региона должны работать с макропруденциальными мерами, которые «позволят ограничить нездоровое финансирование и снизить риски для финансовой стабильности».

«Экономика в последние 3−4 года приспособилась к жизни в условиях высокого бюджетного дефицита, что ложится бременем на монетарную политику. И в этих условиях мы продолжаем придерживаться позиции о необходимости фискальной консолидации, голос денежно-кредитной политики должен быть постепенно повышен для ведения скоординированной фискальной политики в условиях роста активности экономики», — заявил глава Центробанка.