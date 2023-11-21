Министерство занятости и сокращения бедности Узбекистана опубликовало для обсуждения проект постановления Кабинета министров о выведении из бедности жителей Чиланзарского района Ташкента на основе опыта Китая, включая применение «новых подходов, инновационных и „зелёных“ технологий и современных методов управления».

Для улучшения условий жизни населения и удовлетворения спроса на жильё планируется построить жилой комплекс Chilonzor City. Предлагается уточнить границы земельных участков для реализации проекта в 2023—2024 годы, провести точные расчёты и внести предложения в Кабинет министров.

Финансировать строительство намечено из республиканского бюджета, средств инициаторов и банковских кредитов.

Ещё один проект «Smart siti» (название приводится по документу) планируется реализовать на территории стоянки стадиона «Бунёдкор» площадью 5,5 га. Инициатива была также включена в список проектов, одобренных постановением президента.

Комплекс стоимостью 2,304 трлн сумов, или почти 200 млн долларов, будет включать в себя торговый центр, гостиницу, бизнес-центр, IT-центр, многоэтажную стоянку и жилой комплекс. Источниками финансирования указаны 400 млрд сумов собственных средств инициаторов и 160 млн долларов иностранных инвестиций и кредитов. Обозначенный срок запуска — 30 декабря 2025 года.

Инициатором проекта указана группа компаний World Miral, зарегистрированная 16 июля 2019 года. Уставной фонд — 8,15 млрд сумов. Она занимается одновременно несколькими направлениями бизнеса — производством (бытовая химия, антисептики, дезинфицирующие средства), консалтингом, переработкой, наружной рекламой, поддержкой экспорта и импорта, а также перспективными проектами в сфере IT.

Учредителем является Мираббос Фарходович Асланов. На сайте компании отмечается, что у него есть опыт работы в государственных ведомствах и в системе управления крупными бизнесами. Он также владеет долями в ряде компаний — Ali-Baraka-Fayz (выращивание овощей), Diganokim Solutions (производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих препаратов), All4U-Tourism (деятельность туроператоров) и других.

В целом среди представленных 40 проектов в сфере услуг 19 относятся к строительству домов и бизнес-центров. Их планируют реализовать компании Future Growth (380 млрд сумов уставного фонда), Greens Residences (238 млрд сумов), NRG Park (119 млрд сумов), Kinorica (107,1 млрд сумов), Long-Lived Buildings (60 млрд сумов), Shaxtaquruvchi (50 млрд сумов), Eriell Service (202,3 млрд сумов) и другие.