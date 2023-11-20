В рамках 61-го съезда Всемирной боксёрской ассоциации (WBC) 17 ноября в Ташкенте состоялся вечер профессионального бокса в спортивно-развлекательном комплексе Humo Arena, где в том числе выступили боксёры Узбекистана.

Мероприятие также посетили президент WBC Маурисио Сулейман, легендарные боксёры Майк Тайсон, Эвандер Холифилд и Руфат Рискиев, а также обладатель объединённых титулов WBO, IBF и WBA в тяжёлом весе, украинец Александр Усик. «Газета.uz» подготовила фоторепортаж.

Эвандер Холифилд.



Маурисио Сулейман.



Руфат Рискиев.

Маурисио Сулейман, Отабек Умаров, Миралишер Мирзиёев и Майк Тайсон.

За вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом легчайшем весе встретились два бывших чемпиона мира — 35-летний Педро Гевара (40:4:1) и 35-летний Карлос Куадрас (42:5:1). Чемпионский титул достался последнему раздельным решением судей.

Узбекистанец Абдумалик Халоков (1−0) дебютировал в профессиональном боксе в 4-раундовом бою в лёгком весе (57,1 кг). Он победил украинца Александра Егорова (20−10−1, 10 КО).

Кудратилло Абдукахоров (19−2, 10 КО) нокаутировал своего танзанийского соперника Маоно Алли (14−8-1, 10 КО) в 8-раундовом бою в полусреднем весе (66,6 кг).

В наилегчайшем весе (53,5 кг) Миразизбек Мирзахалилов (4−0, 3 КО) вышел на ринг против Рунки Чжоу (6−2-1, 2 КО) из Китая и провёл полноценный бой. По решению судей узбекистанец победил со счётом 80:72, 80:72, 80:72. Это его четвёртая победа в профессиональном боксе.

Муджибилло Турсунов (4−0, 1 КО) из Узбекистана вышел на ринг для защиты пояс WBC Central Asia в первом полусреднем весе (63,5 кг) против Янгчена Джина из Китая (12−7-2, 7 КО). Бой прошёл все восемь раундов и завершился со счётом 80:72, 80:72, 80:72 в пользу узбекистанца.

Вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров вручил легенде бокса Майку Тайсону почётный пояс WBC.



На ринг также был приглашён Эвандер Холифилд.

Баходир Жалолов (14−0, 14 КО) провёл свой первый профессиональный бой в Узбекистан. В первом же раунде он нокаутировал Криса Томпсона (12−6-1, 7 КО) из ЮАР.

Для узбекистанца эта победа стала 14-й в 14 поединках, которые завершились досрочно.