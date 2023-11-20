В рамках 61-го съезда Всемирной боксёрской ассоциации (WBC) 17 ноября в Ташкенте состоялся вечер профессионального бокса в спортивно-развлекательном комплексе Humo Arena, где в том числе выступили боксёры Узбекистана.

Мероприятие также посетили президент WBC Маурисио Сулейман, легендарные боксёры Майк Тайсон, Эвандер Холифилд и Руфат Рискиев, а также обладатель объединённых титулов WBO, IBF и WBA в тяжёлом весе, украинец Александр Усик. «Газета.uz» подготовила фоторепортаж.

Эвандер Холифилд.Эвандер Холифилд.

Маурисио Сулейман.Маурисио Сулейман.

Руфат Рискиев.Руфат Рискиев.

Маурисио Сулейман, Отабек Умаров, Миралишер Мирзиёев и Майк Тайсон.Маурисио Сулейман, Отабек Умаров, Миралишер Мирзиёев и Майк Тайсон.

За вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в первом легчайшем весе встретились два бывших чемпиона мира — 35-летний Педро Гевара (40:4:1) и 35-летний Карлос Куадрас (42:5:1). Чемпионский титул достался последнему раздельным решением судей.

Узбекистанец Абдумалик Халоков (1−0) дебютировал в профессиональном боксе в 4-раундовом бою в лёгком весе (57,1 кг). Он победил украинца Александра Егорова (20−10−1, 10 КО).

Кудратилло Абдукахоров (19−2, 10 КО) нокаутировал своего танзанийского соперника Маоно Алли (14−8-1, 10 КО) в 8-раундовом бою в полусреднем весе (66,6 кг).

В наилегчайшем весе (53,5 кг) Миразизбек Мирзахалилов (4−0, 3 КО) вышел на ринг против Рунки Чжоу (6−2-1, 2 КО) из Китая и провёл полноценный бой. По решению судей узбекистанец победил со счётом 80:72, 80:72, 80:72. Это его четвёртая победа в профессиональном боксе.

wbc, майк тайсон, руфат рискиев, Эвандер Холифилд

wbc, майк тайсон, руфат рискиев, Эвандер Холифилд

wbc, майк тайсон, руфат рискиев, Эвандер Холифилд

Муджибилло Турсунов (4−0, 1 КО) из Узбекистана вышел на ринг для защиты пояс WBC Central Asia в первом полусреднем весе (63,5 кг) против Янгчена Джина из Китая (12−7-2, 7 КО). Бой прошёл все восемь раундов и завершился со счётом 80:72, 80:72, 80:72 в пользу узбекистанца.

wbc, майк тайсон, руфат рискиев, Эвандер Холифилд

wbc, майк тайсон, руфат рискиев, Эвандер Холифилд

Вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров вручил легенде бокса Майку Тайсону почётный пояс WBC.

wbc, майк тайсон, руфат рискиев, Эвандер Холифилд

На ринг также был приглашён Эвандер Холифилд.
wbc, майк тайсон, руфат рискиев, Эвандер ХолифилдБаходир Жалолов (14−0, 14 КО) провёл свой первый профессиональный бой в Узбекистан. В первом же раунде он нокаутировал Криса Томпсона (12−6-1, 7 КО) из ЮАР.

Для узбекистанца эта победа стала 14-й в 14 поединках, которые завершились досрочно.

wbc, майк тайсон, руфат рискиев, Эвандер Холифилд

wbc, майк тайсон, руфат рискиев, Эвандер Холифилд

wbc, майк тайсон, руфат рискиев, Эвандер Холифилд