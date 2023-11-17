Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Шавкат Мирзиёев 16 ноября посетил воинскую часть в Сурхандарье, сообщила пресс-служба главы государства.





В этой воинской части «созданы все условия для повышения боеготовности военнослужащих». Учебные корпуса, духовно-просветительские кабинеты, спортивный зал оснащены современной техникой и оборудованием.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с условиями, созданными в воинской части, военной техникой и вооружением, используемыми при охране границы. Он подчеркнул «важное значение применения беспилотных летательных аппаратов, обсуждены вопросы их производства».

Президенту доложено о проводимой работе по повышению потенциала и укреплению материально-технической базы вооружённых сил, готовности личного состава, управлению и техническому обслуживанию современных комплексов вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

Главе государства продемонстрирован в полёте турецкий разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.

Bayraktar TB2 («знаменосец») — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Беспилотник с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления — до 150 км. Разработкой и производством занимается частная компания Baykar Makina, которой руководит Сельчук Байрактар — зять президента Турции Реджепа Эрдогана.

В январе 2022 года Узбекистан наладил выпуск беспилотных летательных аппаратов Lochin («Сокол»). Дроны разработаны научно-производственным центром при Госкомоборонпроме. Беспилотники могут использоваться как для военных, так и для гражданских нужд.