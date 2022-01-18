Узбекистан организовал выпуск собственных беспилотных летательных аппаратов — Lochin («Сокол»). Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по оборонной промышленности.





Производством беспилотников займётся созданный при Госкомоборонпроме Научно-производственный центр беспилотных авиационных комплексов. Центр полностью оснащён технологическим и специальным оборудованием, тестовой лабораторией для производства, сборки, ремонта и обслуживания аппаратов.





Проект по выпуску беспилотников двойного — гражданского и военного — назначения впервые в Центральной Азии был разработан и запущен в Узбекистане, подчёркивается в сообщении.

Процесс покраски.

Беспилотники и квадракоптеры Lochin могут использоваться как для разведки, нанесения ударов, наблюдения в режиме реального времени, сбора информации, управления артиллерийским огнем, так и в сельском хозяйстве, нефтегазовой сфере, управлении железными дорогами, геологии, картографии, топографии, дефолиации растений, для наблюдения за заповедниками, дорогами и социальной инфраструктурой.

Процесс сборки.

Сейчас центр занимается перспективными проектами по выпуску беспилотников стратегического уровня, научными исследованиями, опытно-конструкторскими работами по развитию отрасли беспилотной авиации.

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Ситуация с дронами в Узбекистане

С 2015 года решением правительства введены ограничения на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов, за исключением случаев ввоза и использования их Государственным унитарным предприятием «Геоинновационный центр» при Госкомземгеодезкадастре и предусмотренных отдельными решениями Кабинета Министров. В 2017 году президент Шавкат Мирзиёев поручил уделить особое внимание освоению производства дронов, организовав в этих целях совместное предприятие, и подготовить кадры.

В мае 2018 года года был разрешён временный ввоз беспилотников, включая дроны, для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале Узбекистана зарубежными творческими группами по ходатайству Государственного комитета по развитию туризма, Министерства культуры и Национального агентства «Узбеккино».

Принятым в мае 2019 года законом внесены изменения в Уголовный кодекс, где ужесточена ответственность за незаконный ввоз и эксплуатацию беспилотников.

В мае 2020 года видеооператор, намеревавшийся использовать дрон для съёмки клипа в Андижане, осуждён на три года условно с испытательным сроком в один год. Депутат Расул Кушербаев саркастически назвал это «преступлением года» и заявил о необходимости вывести данное правонарушение из уголовного законодательства.

Авиаинженеры Нуриддин Абдужабаров и Кадамбай Сайтов в своей статье для «Газеты.uz» проанализировали, позволяет ли регулирование ввоза и использования дронов в Узбекистане развивать эту отрасль.