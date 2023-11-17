Комитет банковского надзора Центрального банка Узбекистана по итогам девяти заседаний в октябре наказал ряд банков, сообщила пресс-служба регулятора.

В частности, комитет рассмотрел 19 вопросов регистрации и разрешительных процедур, включая регистрацию изменений в уставы кредитных организаций, лицензирование небанковских кредитных организаций, регистрацию и отзыв лицензий, выдачу квалификационных аттестатов аудиторам, членам наблюдательного совета, а также одобрение кандидатур руководящих работников банков.

Ещё 12 вопросов были связаны с проверкой финансового состояния банков и платёжных организаций.

Комитет ввёл ограничение на выполнение некоторых операций для одного банка. Напомним, в начале октября на AVO bank (бывший «Узагроэкспортбанк») был наложен запрет в части кредитования и финансирования других расходов, а также проведения депозитных операций. Причина — недостаточный уровень уставного капитала.

Среди других санкций — приостановление на 10 дней действие лицензии одной платёжной организации. Её название не раскрывается.

Ещё 16 банков получили штрафы. Регулятор также предупредил пять банков и одну микрофинансовую организацию о применении мер и санкций за выявленные в их деятельности недостатки. Их названия также не озвучиваются, как это было раньше. На запрос «Газеты.uz» в ЦБ указали, что такое решение принято, чтобы не наносить ущерб имиджу банков.

Кроме того, комитет давал указания руководству банков по устранению выявленных недостатков, созданию резервов на случай возможных убытков, а также соблюдению пруденциальных нормативов, установленных Центральным банком.