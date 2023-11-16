Бывший глава представительства Детского фонда ООН в Узбекистане Мунир Мамедзаде в интервью «Газете.uz» рассказал, почему ЮНИСЕФ был ответственным за глобальную доставку вакцин от ковида, о необходимости создания единой информационной системы здравоохранения и поделился мыслями о готовности социальной сферы к новым угрозам.

— Ваша деятельность в Узбекистане началась в разгар пандемии и на тот момент, когда приступали к поставкам вакцины против ковида. Расскажите, пожалуйста, почему именно детский фонд ООН отвечал за доставку вакцин по механизму COVAX?

— Учитывая то, как быстро на тот момент пандемия распространялась, изучали всю глобальную систему, насколько эффективно можно было запустить весь процесс [доставки вакцин]. И в этом отношении было однозначно понятно, что у ЮНИСЕФ есть большой опыт по поставкам вакцин по всему миру. У нас в Копенгагене самый большой глобальный центр по закупкам, по хранению вакцин. Это самый большой международный гуманитарный склад во всём мире. Учитывая это, Всемирная организация здравоохранения совместно с глобальным альянсом и со всеми другими партнёрами, которые отвечали за реагирование на пандемию, приняли решение воспользоваться теми возможностями и тем богатым опытом, который есть у нас.

Что касается Узбекистана, я хотел бы отметить, что не во всех странах инфраструктура была готова к этому. Но благодаря предыдущим инвестициям и работе ЮНИСЕФ в Узбекистане ещё до моего прихода, в результате налаженной системы взаимодействия с Министерством здравоохранения, мы смогли выстроить всю цепочку, холодовую цепь по хранению вакцин. Мы создали более 20 складов по хранению вакцины по всей стране, было приобретено всё необходимое оборудование для того, чтобы эту работу запустить сразу.

Узбекистан был одной из немногих стран, где была возможность принять все виды вакцин. И у народа даже был выбор в плане инфраструктуры, связанной с температурным режимом, и всё необходимое оборудование, которое мы приобрели и передали государству до пандемии и во время пандемии.

Узбекистан был включён в программу COVAX, что позволило нам безвозмездно передать около 74 миллионов доз вакцины на бесплатной основе Узбекистану и создать такие условия для того, чтобы мы максимально эффективно вышли из этой ситуации.

— В прошлом году вы отмечали, что электронная информационная система по вакцинации, которую формировали в Узбекистане при помощи ЮНИСЕФ, позволит повысить эффективность кампаний по вакцинации, отслеживать случаи уклонения от неё и определять пробелы в предоставлении медицинских услуг. Удалось ли организовать настолько эффективную информационную систему? Много ли сейчас в Узбекистане родителей-антиваксеров?

— Один из успешных таких результатов по Узбекистану, который был также отмечен на глобальном уровне, — рутинная иммунизация детей младшего возраста в Узбекистане не была затронута пандемией. Во многих странах именно во время пандемии было резкое снижение уровня охвата плановой иммунизации в рамках национальных календарей. По нашим данным, в Узбекистане был достаточно серьёзный охват, около 96−97%. В некоторых случаях по каким-то видам болезни 99% охвата. Это достаточно солидный охват, который мы указываем как положительный опыт для других стран. Потому что система налажена, она работает.

Сегодня та информационная система по логистике вакцин, которая была создана при нашей поддержке и предоставленном оборудовании на сумму более 1,5 млн долларов, в этом принимали участие и GAVI, и USAID, и другие наши партнёры по развитию, нам помогает прослеживать, как поступают вакцины в страну и где они хранятся. Потому что там температурный режим и чёткие требования по всем складам: то, как они транспортируются, как используются и так далее.





Очень важно, чтобы информационная система по вакцинам была частью более широкой платформы, так называемой [единой] информационной системы по здравоохранению. И в этом отношении ещё есть определённая работа, которую государству необходимо провести для того, чтобы была единая система по всем вопросам, охватывающим здоровье населения, включая по вакцинации. Это очередной вызов перед нами и государством.

Что касается антиваксеров, вы знаете, что они есть и среди образованного населения, и населения, которое не владеет полной информацией о важности вакцин, о её составе. Зачастую бывают вопросы о странах производителя и так далее. Мы поэтому системно эту работу ведём на различных уровнях, и понимаем, что это нельзя решить только на уровне каких-то национальных решений. Очень важно здесь работать на уровне осведомлённости населения, предоставления чёткой и прозрачной информации о вакцинах. Проводить кампании регулярные на местах и, конечно же, работать с самими сообществами, со специалистами.

И в этом отношении у нас осуществлялась большая программа, и она продолжается. Мы работаем в сообществах путём привлечения патронажных медсестёр. Мы также привлекаем и религиозных лидеров, и лидеров махалли для того, чтобы они давали правильные посылы о важности вакцинации. И эта работа должна будет продолжаться повсеместно для того, чтобы мы смогли сохранить хотя бы тот высокий уровень, который сегодня достигнут.

— С тем опытом, который приобрёл Узбекистан во время пандемии, готова ли сейчас система здравоохранения страны противостоять такого рода другим угрозам?

- Если речь идёт о пандемии и реагировании на неё через вакцинации, я думаю, что готова. Потому что эта система налажена и устойчиво функционирует. В программе иммунизации есть чёткая позиция и приверженность государства устойчиво реализовать эту программу. И в этом отношении государство готово к вызовам.

Но в целом, если говорить о различного рода шоках, мне кажется, это одно из направлений, которое требует внимания. Потому что всё равно мы, когда зачастую одна угроза прошла, из-за человеческой натуры расслабляемся и думаем, что всё на этом закончилось, и возвращаемся в свою рутину, что нас обошло и в последующем не будет таких вызовов. К сожалению, вызовы будут всё время — это реалии сегодняшнего мира. Происходят и чрезвычайные ситуации, и какие-то природные катаклизмы, с изменением климата это всё чаще и чаще происходит.

В целом социальный сектор ещё не полностью готов к таким вызовам. В случае пандемии или эпидемии, я думаю, что система налажена. Но в целом нам нужно продумать и государству взять достаточно серьёзный курс на то, чтобы готовить как население, так и поставщиков услуг на местах к быстрому и эффективному реагированию к таким случаям. Это и в системе социальной защиты, и здравоохранении, и образовании.

Потому что в наших странах мы часто думаем, что это блок Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), что они во всём разберутся. Но это, к сожалению, не так, потому что зачастую все соответствующие структуры должны быть вовлечены, особенно те, которые напрямую работают с населением, с детьми и самыми уязвимыми группами. Это как раз таки тот социальный блок, который требует в этом отношении особого внимания к подготовке к таким ситуациям.

Беседовал Давлат Умаров.

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