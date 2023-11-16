Хокимият Ташкентской области выделил 1,34 млрд сумов на приобретение новых служебных автомобилей из перевыполненной части доходов местного бюджета за третий квартал, следует из решения хокима Зойира Мирзаева от 15 ноября.

Согласно данным, автомобили планируется приобрести для первого заместителя хокима области Абдурасула Абдуллаева, заместителя хокима области по молодёжной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе Отабека Султанбекова, а также для хокима Юкоричирчикского района Ускенбая Атемова.

В пресс-службе областной администрации в ответ на запрос «Газеты.uz» сообщили, что планируется купить гибридные модели автомобилей BYD.

«Замена существующих служебных автомобилей стала необходимой в связи с превышением [положенного] срока их эксплуатации в пять лет», — заявили в администрации.

Абдурасул Абдуллаев стал первым заместителем хокима области в августе 2023 года, а Отабек Султанбеков занимает должность заместителя хокима с сентября 2022 года. Ускенбай Атемов возглавляет Юкоричирчикский район с 2010 года.

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров от 29 апреля 2021 года, максимальная цена служебного транспорта, закреплённого за министрами, руководителями государственных комитетов, хокимами областей и Ташкента, не должна превышать 2000 базовых расчётных величин (660 млн сумов), а объём двигателя — 4000 куб. см. Для их заместителей — 1500 БРВ (495 млн сумов), объём двигателя — 2500 куб. см.

Замена или перевод служебного автомобиля из госорганов в подведомственные организации должна производиться после пяти лет эксплуатации (за исключением автомобиля, пришедшего в негодность).

При этом, согласно целевым показателям для электромобилей и гибридных автомобилей, приобретаемых органами госуправления в 2023 — 2025 годах, утверждённых постановлением президента от 19 декабря 2022 года, хокимият Ташкента должен выделить 1,2 млрд сумов на покупку трёх электромобилей в 2023 году, всего — 8 млрд сумов на покупку 20 электрокаров за три года.

Кабинету министров тогда было поручено в течение двух месяцев внести изменения в предельную стоимость автомобиля, приобретаемого госорганами, исходя из рыночной цены электромобилей и гибридных автомобилей.