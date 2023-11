Компания UzAuto Motors резко повысила цены на ряд позиций седана Chevrolet Onix в Узбекистане. Автопроизводитель изменил цены на официальном сайте, но не объявил об этом общественности, как и во время предыдущего повышения цен. На это первым обратил внимание сайт Autostrada.uz.

Подорожали пять комплектаций Onix по сравнению с ценами 2022 года (с НДС):

LS MT — с 149 005 000 до 176 900 000 сумов (рост на 18,7% или 27,9 млн сумов);

(рост на 18,7% или 27,9 млн сумов); 1LT MT — с 155 009 000 до 180 761 000 сумов (+16,6% / 25,7 млн сумов);

(+16,6% / 25,7 млн сумов); 4LT LTZ Turbo AT — с 185 006 000 до 199 899 840 сумов (+8% / 14,9 млн сумов);

(+8% / 14,9 млн сумов); Premier-1 Turbo AT — с 207347000 до 211 994 720 сумов (+2,2% / 4,64 млн сумов);

(+2,2% / 4,64 млн сумов); Premier-2 Turbo AT — 214 748 480 до 219 580 480 сумов (+2,2% / 4,83 млн сумов).

Компания пока не изменила стоимость трёх остальных моделей — 3LT MT, Premier-2 Turbo AT PLUS, TURBO AT READLINE. Примерная дата производства этих моделей указана до 31 января 2024 года, но сейчас на Onix существует очередь из свыше 9300 покупателей.

Продажа Onix в Узбекистане началась в ноябре 2022 года, а серийный выпуск — в феврале 2023 года. В мае появились дополнительные комплектации.