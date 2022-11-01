Компания UzAuto Motors официально объявляет о начале контрактации на ожидаемый автомобиль — новый отечественный седан Chevrolet Onix.

«Chevrolet Onix — это современный автомобиль, соответствующий самым высоким стандартам. Автомобиль, популярность которого превзошла все ожидания задолго до начала его производства в Узбекистане. Новая модель сочетает в себе яркий дизайн, современный интерьер и все необходимые функции для комфорта и безопасности», — отметил генеральный директор UzAuto Motors Бу Андерссон.

Представленные комплектации автомобиля Chevrolet Onix дают возможность покупателям выбрать автомобиль, который будет комфортным именно для него.

Автомобили представлены с двумя типами двигателей в зависимости от комплектации:

с 1,2-литровым турбомотором 132 л.с. в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач;

с 1,2-литровым атмосферным двигателем 90 л.с. с механической 5-ступенчатой коробкой передач.

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10,9 секунды, расходуя при этом всего от 5,9 л на 100 км в смешанном режиме и от 4,7 л за городом.

Современный дизайн

Автомобиль предлагает современный дизайн и комфорт, а также передовые технологии безопасности. Этот пятиместный седан подходит как для загородной поездки с семьей, друзьями, так и для деловых поездок.

Chevrolet Onix производит особое впечатление на дорогах своим ярким внешним видом и обеспечивает комфортное передвижение. Схожесть дизайна с представительным Chevrolet Malibu придают автомобилю солидный и современный внешний вид, не уступающий автомобилям более высокого класса.

«Дерзкий внешний вид и высокотехнологичный дизайн интерьера меняют представление о том, каким может быть автомобиль среднего класса. Это демонстрирует, что современный стильный дизайн не обязательно должен быть чем-то большим», — сказал Бу Андерссон.





Футуристичная светотехника новой модели притягивает взгляды окружающих и не оставляют равнодушным автолюбителей.

Плавные горизонтальные линии на кузове подчеркивают стильный современный дизайн автомобиля. В сочетании со светодиодными элементами освещения они придают автомобилю яркость и узнаваемость, а фирменные светодиодные ходовые огни делают Onix более заметным днем и ночью.

Технологичный интерьер

Интерьер Chevrolet Onix благодаря плавным линиям и светлым элементам подчеркивает вместительность автомобиля и создает ощущение простора — все это достигается за счет широкой платформы автомобиля.

Эргономичная приборная панель улучшает восприятие модели и способствует ощущению воздушности, в то время как текстурный рисунок добавляет глубины.

Экраны дисплея Chevrolet Onix являются центральным элементом высокотехнологичного дизайна автомобиля, а восьмидюймовый экран информационно-развлекательной системы с интуитивным управлением добавляет премиальности и комфорт управления.





Комфорт и легкость управления

В автомобиле Chevrolet Onix предусмотрены детали, делающие его управление комфортным и приятным.

В комплектации 4LT помимо базовых опций представлены системы бесключевого доступа в автомобиль (Smart Key) и запуска автомобиля Start/Stop, круиз-контроль.

Кожаная обивка руля и передние сиденья спортивного типа с боковой поддержкой и обивкой из высококачественной ткани оснащены подогревом, также в салоне имеется беспроводная зарядка.

Все комплектации, кроме LS, оснащены русифицированной мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным экраном (Apple CarPlay и Android Auto) с Bluetooth и Hands-Free.

Во всех вариациях автомобиля, кроме упрощенной, присутствуют необходимые для комфорта опции — это сигнализация, кондиционер, рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету, электрорегулировка боковых зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, ограничитель скорости и проч.

Кроме того, в зависимости от комплектации автомобили оснащены системой помощи при старте на подъеме, системой задержки выключения света фар (Follow Me Home), датчиками парковки (Park-Assist) и системой крепления детских кресел ISOFIX.





Безопасность Chevrolet Onix

Все автомобили Chevrolet Onix оснащены минимум двумя подушками безопасности и системами ABS и ESC (электронная система курсовой устойчивости).

Система круиз-контроля в топовых версиях обеспечивает движение в оптимальном режиме, помогая с легкостью и удобством перемещаться на большие расстояния. Системы активной безопасности помогают предотвратить аварийные ситуации и обеспечивают постоянную устойчивость автомобиля на разных дорожных покрытиях.

Кроме того, во всех комплектациях, кроме упрощенной, присутствует ограничитель скорости и система мониторинга давления в шинах.

В 2023 году в Chevrolet Onix появятся дополнительные опции:

климат-контроль;

полуавтоматическая (параллельная и перпендикулярная) система парковки;

передние парктроники;

датчики контроля слепых зон;

обогрев задних сидений;

люк;

раздельное освещение салона для водителя, переднего пассажира и пассажиров заднего сиденья;

16-дюймовые литые диски оригинального дизайна.





Автомобиль Chevrolet Onix в настоящее время доступен для заказа в следующих комплектациях:

упрощенная комплектация 1,2 МТ — 110 000 000 сумов;

комплектация LS 1,2 МТ — 133 040 000 сумов;

к омплектация 1LT 1,2 МТ — 138 400 000 сумов;

омплектация 1LT 1,2 МТ — 138 400 000 сумов; комплектация 3LT 1.2 МТ — 141 960 000 сумов;

комплектация LTZ 1,2 Turbo AT — 165 180 000 сумов.

Цены указаны без НДС.

Чтобы оформить заказ на автомобиль в упрощенной комплектации покупателям необходимо оставить заявку у авторизованного дилера либо отправить ее на электронный адрес компании info@uzautomotors.com. При получении достаточного количества заявок компания проработает вопрос постановки на производство данного автомобиля в установленном порядке. Состав упрощенной комплектации можно уточнить у официальных дилеров.

Приобрести автомобиль Chevrolet Onix можно только в дилерских центрах, которые указаны на официальном сайте UzAuto Motors как авторизованные для продажи новой модели.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−141−77−77, на сайте chevrolet.uz и на официальных страницах компании UzAuto Motors в социальных сетях.

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