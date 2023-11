UzAuto Motors Ўзбекистонда Chevrolet Onix`нинг бир қатор позициялари нархини кескин оширди. Автомобиль ишлаб чиқарувчиси ўзининг расмий сайтида нархларни ўзгартирди, бироқ аввалги нарх ошиши пайтида бўлгани каби бу ҳақда жамоатчиликка эълон қилмади. Бунга биринчи бўлиб Autostrada.uz сайти эътибор қаратди.

Бешта Onix моделлари 2022 йилги нархларга (ҚҚС билан) қараганда нисбатан қуйидагича ошди:

LS MT — 149 005 000 сўмдан 176 900 000 сўмгача (ўсиш 18,7 фоизга ёки 27,9 миллион сўм);

(ўсиш 18,7 фоизга ёки 27,9 миллион сўм); 1LT MT — 155 009 000 сўмдан 180 761 000 сўмгача (+16,6 фоиз / 25,7 млн сўм);

(+16,6 фоиз / 25,7 млн сўм); 4LT LTZ Turbo AT — 185 006 000 сўмдан 199 899 840 сўмгача (+8 фоиз / 14,9 млн сўм);

(+8 фоиз / 14,9 млн сўм); Premier-1 Turbo AT — 207 347 000 сўмдан 211 994 720 сўмгача (+2,2 фоиз / 4,64 млн сўм);

(+2,2 фоиз / 4,64 млн сўм); Premier-2 Turbo AT — 214 748 480 сўмдан 219 580 480 сўмгача (+2,2 фоиз / 4,83 млн сўм).

Компания қолган учта модель — 3LT MT, Premier-2 Turbo AT PLUS, TURBO AT READLINE нархини ҳали ўзгартирганича йўқ. Ушбу моделлар учун тахминий ишлаб чиқариш санаси 2024 йил 31 январь бўлса-да, машина хариди учун ҳозирда 9300 дан ортиқ харидор рўйхатдан ўтган.

Ўзбекистонда Onix сотуви 2022 йилнинг ноябрида, серияли ишлаб чиқариш 2023 йилнинг февралида бошланган. Қўшимча конфигурациялар май ойида эълон қилинган.