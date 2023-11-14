В отношении бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова расследуют два новых уголовных дела, сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Экс-глава спецслужбы подозревается в получении взятки в особо крупном размере и отмывании денег и имущества, полученных преступным путём, уточнили в КНБ.

Из-за начала нового расследования Масимов был доставлен из колонии в СИЗО КНБ в Астане, отмечается в сообщении.

Каримов Масимов, руководивший КНБ с 2016 года, был взят под стражу в январе 2022 года сразу после массовых беспорядков, охвативших Казахстан.

В апреле этого года суд в Астане приговорил Масимова к 18 годам тюрьмы по обвинению в госизмене, насильственном захвате власти и превышении власти. Его экс-заместителей Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина и Марата Осипова также признали виновными. Они получили от 3 до 16 лет лишения свободы.