Более 86 тысяч человек посетили выставку «Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов», которая проходила со 2 сентября по 12 ноября в Китайском национальном музее шёлка в Ханчжоу, сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Экспозиция была приурочена к XIX Азиатским играм.

Всего на выставке было представлено около 150 костюмов из разных регионов Азии. Узбекистан представил 20 музейных экспонатов из собрания Государственного музея искусств Узбекистана и Самаркандского музея-заповедника. Среди них традиционные узбекские сюзане, чапаны и ювелирные изделия.

Экспонаты из музеев Узбекистана были представлены на выставке благодаря поддержке фонда.