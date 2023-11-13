Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил на совместном саммите лидеров Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), прошедшем 11 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«Беспрецедентная и губительная ситуация в секторе Газа у каждого из нас вызывает чувство печали и переживания, поскольку в результате этих ужасных событий погибают и получают ранения многие люди, особенно беспомощные и маленькие дети, даже младенцы», — сказал он.

Глава правительства отметил, что это противостояние по масштабу и разрушениям является беспрецедентным и наблюдается впервые за 50-летнюю историю конфликта на Ближнем Востоке.

«Самое печальное, что не видно конца этого кризиса. Мы не можем молча смотреть на конфликт, который происходит в Палестине. Узбекистан по этому поводу принимает соответствующие дипломатические меры и мероприятия. В частности, по поручению уважаемого президента Узбекистана Шавката Мирзиёева оказана финансовая помощь населению в секторе Газа через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ», — сказал Арипов.

Ранее Узбекистан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в Газе. На заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Ташкенте Шавкат Мирзиёев выступил за применение принципа «два государства для двух народов».

«Человеческие жертвы в результате кровавых столкновений в секторе Газа ничем нельзя компенсировать. Мы считаем убийство младенцев несправедливостью, которую нельзя никак принять. Мы искренне сочувствуем и выражаем соболезнования членам семей и родным погибших в результате вооружённого столкновения. Мы строго заявляем, что мы вместе с палестинским народом», — подчеркнул премьер-министр.

Он поддержал право Палестины на создание своего независимого государства в соответствии с резолюциями ООН и Организации исламского сотрудничества.

«Мы также призываем всех членов организации задействовать все ресурсы, чтобы обеспечить неприкосновенность священной мечети Аль-Акса и других священных мест в Куддус Шариф. Дальнейшая эскалация насилия чревата масштабной дестабилизацией международной обстановки, вовлечением в вооружённое противостояние новых сил. Всё это способно привести к труднопредсказуемым, трагическим последствиям, выходящим далеко за пределы ближневосточного региона», — заявил он.

Премьер добавил, что ситуация может привести к конфликтам между религиями, цивилизациями и культурами, чего нельзя допускать. Он призвал стороны прекратить вооружённые действия и прийти к перемирию дипломатическим путём.

Что обсуждали на саммите?

Изначально ожидалось, что саммиты ЛАГ и ОИС пройдут отдельно, 11 и 12 ноября соответственно, но было решено объединить их «с учётом исключительных обстоятельств, происходящих в секторе Газа». По итогам саммита была принята совместная резолюция.

«Мы осуждаем израильскую агрессию против сектора Газа и военные преступления, а также варварские, бесчеловечные и жестокие массовые убийства, совершаемые колониальным оккупационным правительством против сектора и палестинского народа на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим», — говорится в документе.

Государства ЛАГ и ОИС подчеркнули, что «предварительным условием мира с Израилем и установления нормальных отношений является прекращение им оккупации всех палестинских и арабских территорий». Это включает создание независимого палестинского государства на основе границ от 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, говорится в заявлении.

Заявление призывает государства-члены ОИС и ЛАГ «оказать дипломатическое, политическое и юридическое давление и принять любые сдерживающие меры, чтобы остановить преступления колониальных оккупационных властей против человечества».

Несмотря на высказанное лидерами арабских и исламских стран решительное осуждение действий Израиля, сторонам не удалось договориться о принятии жёстких мер в отношении Тель-Авива. Была отклонена инициатива Алжира о введении санкций против Израиля арабскими государствами, пишут «Ведомости».

Предложения включали в себя предотвращение использования американских и других военных баз в арабских странах для снабжения Израиля, замораживание экономических, военных и дипломатических отношений арабских стран с Израилем, а также угрозу использовать нефть и экономические возможности арабских стран для оказания давления на Запад с целью прекращения агрессии, отмечает издание.

Этот план был поддержан 11 странами ЛАГ, в том числе Сирией, Ливаном, Тунисом и Палестиной. Достичь консенсуса членам ЛАГ не удалось, так как против алжирского плана выступили Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Марокко.