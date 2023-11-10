В пятницу по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков, сообщил Узгидромет.

В субботу во второй половине дня по Бухарской, Навоийской областям, а к вечеру по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям пройдут дожди. По остальной территории страны осадков не ожидается.

В воскресенье по территории Узбекистана вновь без осадков, лишь в ночные и утренние часы по областям Ферганской долины и по Ташкентской области местами пройдут дожди.

10−12 ноября местами по стране возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

По предгорным и горным районам к вечеру 11 ноября и 12 ноября осадки (дождь, снег), по Ташкентской области — местами сильные.

Температура воздуха в пятницу и в выходные дни ночью сохранится в пределах +3…+8 градусов, днём — +13…+18 градусов.

В Ташкенте: 10 ноября без осадков,11 ноября — к вечеру дождь. 12 ноября ночью и утром дождь, днём без осадков.

Дневная температура воздуха в пятницу и субботу будет в пределах +16…+18 градусов, в воскресенье — +13…+15. Ночная температура составит +4…+7 градусов.

Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, 11 ноября возможно усиление до 12−15 м/с.