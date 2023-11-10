В Чиланзарском районе Ташкента мужчина в возрасте примерно 50 лет скончался во время пятничной молитвы в мечети «Кузи ожизлар». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.uz», ставший очевидцем происшествия.

По его словам, мужчина упал во время молитвы, стал с трудом дышать. Окружающие пытались оказать ему первую помощь. Они принесли из ближайшего магазина ложку, вытащили запавший язык, уложили на бок и начали массировать сердце. Несмотря на принятые меры, у мужчины остановилось сердце до приезда скорой помощи.

«Спустя чуть более 20 минут после вызова медицинская бригада прибыла на место происшествия. Однако машина скорой помощи не смогла подъехать к месту, где находился умерший, из-за припаркованных автомобилей в махалле. Сотрудник органов внутренних дел кричал: „Чей Spark 204, уберите машину, вы перегородили дорогу“», — сообщил корреспондент «Газеты.uz».

После того, как новость распространилась в социальных сетях, пользователи сообщили, что подобные ситуации были и в других мечетях, несмотря на неоднократные предупреждения во время молитв, сказал журналист. Посетители мечети по-прежнему приезжают на молитву на личных автомобилях и перекрывают дороги при парковке.

Редакция «Газеты.uz» направила запросы в Генеральную прокуратуру Узбекистана и ГУВД Ташкента.