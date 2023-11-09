Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана опубликовало результаты тендера на реконструкцию комплекса «Дом печати» («Газетный корпус») в Мирабадском районе Ташкента.

По документам на базе комплекса и его прилегающих территориях планируется создать современный медиагородок.

В тендере со стартовой ценой работ в 103,49 млрд сумов принимали участие четыре компании, в том числе три из Ферганской области:

Yangi Zamon Bino из Ташкента с высшим рейтингом A в реестре строительных и подрядных организаций;

Baraka Fayz Invest с рейтингом BB из Ферганы;

Fargona Kristal Qurilish (BB) из Ферганы;

Farg’ona Me’mor Qurilish (B) из Маргилана.

Примечательно, что три компании из Ферганской области предложили одинаковую сумму за выполнение работы — 98,315 млрд сумов.

По итогам конкурса победила компания Yangi Zamon Bino с предложением 98,86 млрд сумов, которое она подала в последний день приёма заявок. Она получила 60,13 балла от тендерной комиссии. Резервным победителем выбрана Baraka Fayz Invest (58,3 балла).

Согласно данным ЕГРПО, Yangi Zamon Bino зарегистрирована в ноябре 2016 года. Уставной фонд составляет 566,18 млрд сумов. Учредителями указаны Unique Trade Business (50%) и «Узбекистон темир йуллари» (50%). Учредителями Unique Trade Business, в свою очередь, являются Golden House Development (99%) и Жахонгир Джетибаевич Полатов (1%), который владеет долями в спортивных комплексах премиум-класса BeFit, компании Oriental Paper & Board, занимающейся поставкой бумажной продукции в Узбекистан, и других.

На сайте компании говорится, что с 2016 года она построила свыше 600 единиц зданий и инфраструктурных объектов, в том числе школы, больницы, дороги, промышленные объекты, жилые комплексы и другое. В штате фирмы — более 4000 человек. Среди проектов — президентская школа в Навои, Кибрайский детский реабилитационный центр — учебный центр Министерства обороны, Orient Business Center и жилые комплексы.

«Газетный корпус» выставляли на аукцион весной 2018 года. Тогда стартовая цена объекта составляла 18,7 млрд сумов. Позже лот сняли с аукциона.

В августе 2021 года здание на пересечении улиц Бухара и Нуронийлар (18,1 тысячи кв. м.), попало в список 12 государственных активов, которые выставлены на публичные торги в рамках приватизации. Объект сняли с продажи и оставили в распоряжении СМИ, в том числе печатных изданий. Позже здание передали на баланс УзА.