Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом от 30 июля утвердил список государственных активов, которые выставят на торги начиная с сентября.

Перечень охватывает 12 объектов:

Гостиница «Ташкент» (Lotte City Hotel Tashkent Palace);

Гостиница Hyatt Regency Tashkent;

Кинозал Premier Hall;

Административное здание дома прессы («Газетный корпус»);

Здания и сооружения зоны отдыха «Чаткал»;

Производственное здание бывшего завода «Алгоритм»;

Здания и сооружения бывшего «Марказ улгуржи савдо инвест»;

Здания и сооружения малой промзоны «Сергели»;

Здания и сооружения малой промзоны «Бектемир»;

Склад по хранению и открузки металла «Узметкомбинат»;

Птицефабрика в Зангиотинском районе Ташкентской области;

Пустующие здания бывшего центра кинологии ГУВД Ташкента.

Указанные объекты расположены в Ташкенте и Ташкентской области, находятся на балансе банков, хокимиятов, государственных органов и компаний.

Первый список из 11 компаний для приватизации был представлен в начале года. Тогда объекты выставили на продажу в апреле, но смогли продать только два из них — бывшее здание по производству газет и гостиницу «Ичан Калъа».

«Газета.uz» сообщала о некоторых из них. Например, гостиницу Hyatt Regency Tashkent планировалось приватизировать за счет 110 млн долларов из средств инвестфонда The Abu Dhabi Uzbek Fund.

Глава АУГА Акмалхон Ортиков рассказал, что в первой половине 2021 года Узбекистан заработал на приватизации госактивов 105 млн долларов. отметил, что всего в этом году выставлено на продажу 900 объектов, которые могут принести до конца года всего 600 млн долларов.