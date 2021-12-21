Административное здание «Дома прессы», известное как «Газетный корпус», не будет продаваться. Об этом сообщил заместитель директора Национального информационного агентства (УзА) Хушнудбек Худойбердиев со ссылкой на пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова.

Пресс-секретарь главы государства объявил о решении на встрече с главными редакторами ряда печатных изданий. На ней обсуждались вопросы, связанные с деятельностью газет и журналов.





Шерзод Асадов заявил, что здание «окончательно» снято с продажи. Объект будет оставлен в распоряжении СМИ, в том числе печатных изданий. Ожидается, что в здание переедет Союз журналистов, который сейчас находится в здании Агентства информации и массовых коммуникаций.

Кроме того, по данным источника «Газеты.uz», обсуждается вариант переезда УзА в «Дом прессы» с передачей здания на его баланс. В этом случае здание УзА получит Агентство по управлению государственными активами (АУГА). Однако решение по этому поводу пока не принято.

По словам Шерзода Асадова, вопрос находится на контроле президента, здание будет реконструировано «в соответствии с современными требованиями» и передано в пользование СМИ.

На встрече также сообщалось, что готовятся специальные проекты постановлений о поддержке деятельности СМИ, печатных изданий и Союза журналистов.

В августе здание «Газетного корпуса» на пересечении улиц Бухара и Нуронийлар (18,1 тысячи кв. м.), попало в список 12 государственных активов, которые выставлены на публичные торги в рамках приватизации. АУГА принимало заявки о покупке до 18 декабря.

Spot писал, что «Газетный корпус» выставляли на аукцион весной 2018 года. Тогда стартовая цена объекта составляла 18,7 млрд сумов. Позже лот сняли с аукциона.