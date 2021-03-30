Шахрух Шатургунович Шарахметов назначен новым председателем Антимонопольного комитета Узбекистана. Постановление об этом 29 марта подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Этим же документом он освобождён от должности заместителя министра здравоохранения, которую занимал с июля 2020 года.

Шахрух Шарахметов (1977 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1998) и Эксетерского университета Великобритании (1999).

До работы в Минздраве, где он отвечал за вопросы экономики, финансов, планирования и инвестиций, занимал должности заместителя министра финансов Узбекистана (2019−2020), главного консультанта в Администрации президента (2018−2019), заместителя председателя Государственного комитета по развитию туризма (2017−2018), начальника Главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов (2007−2017), начальника информационно-аналитической группы Главного управления государственного бюджета Минфина (2006−2007) и другие.

Напомним, предыдущий руководитель Антимонопольного комитета Нажмиддинходжа Шарипов на днях был назначен заместителем хокима Ташкентской области по вопросам инвестиций и внешней торговли. Он руководил комитетом с января 2019 года.