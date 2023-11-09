Шухрат Абдушарифович Вафаев освобождён от должности генерального директора Агентства стратегических реформ (АСР) при президенте Узбекистана, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

Как ожидается, его место займёт сотрудник Администрации президента Баходир Рахматов.

8 ноября президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности АСР (копия документа есть у «Газеты.uz). В частности, теперь генеральный директор агентства одновременно является заместителем руководителя Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа Администрации президента (на момент публикации этот пост занимает Бекзот Мавлонов). Он по-прежнему будет назначаться и освобождаться от должности президентом.

Заместители главы АСР по своему статусу приравниваются к заведующему сектором Администрации президента, назначаются и увольняются помощником президента.

По новой структуре у гендиректора агентства остаётся один заместитель (сейчас есть ещё один первый заместитель и заместитель). Также сокращаются почти все управления и отделы, в том числе Управление продвижения стратегических инициатив, Управление мониторинга госпрограмм, Управление по работе с международными финансовыми институтами и международными организациями, Управление координации реформ в сферах и отраслях, Управление оценки реформ и выявления системных проблем, Управление совершенствования государственного управления и другие.

Вместо них создаются группа выработки важных инициатив на основе изучения передового зарубежного опыта и рейтингов, группа оценки и мониторинга эффективности реализуемых реформ, группа выработки важных инициатив на основе взаимодействия с международными и зарубежными организациями и институтами, группа взаимодействия с зарубежными экспертами и советниками, группа выработки важных инициатив на основе взаимодействия с научными организациями, группы проектного управления.

Агентство из проспекта Амира Темура, 107Б переезжает в здание администрации президента по улице Ислама Каримова, 43.

Численность штата сокращается с 50 до 20 человек.

Агентство стратегического развития было создано в июле 2021 года. В его задачи были включены привлечение инвестиций и реализация проектов в разрезе отраслей и регионов. В сентябре 2022 года орган был реорганизован в Агентство стратегических реформ, а его руководителем стал Шухрат Вафаев.