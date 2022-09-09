На базе Агентства стратегического развития Узбекистана создано Агентство стратегических реформ при президенте. Это предусмотрено указом главы государства от 9 сентября «О дополнительных мерах по ускорению стратегических реформ». В этот же день указом президента генеральным директором агентства стратегических реформ назначен Шухрат Абдушарифович Вафаев, до этого работавший заместителем министра инвестиций и внешней торговли.

«Стремительно меняющаяся в настоящее время политико-экономическая ситуация в мире требует реализации действенных реформ в новых направлениях по обеспечению устойчивого развития национальной экономики, повышению конкурентоспособности отечественных производителей на внешних рынках, дальнейшему улучшению условий жизни населения и росту человеческого капитала», — отмечается в указе.

Основными задачами агентства определены разработка предложений по реформированию отдельных сфер и отраслей с привлечением отечественных и зарубежных экспертов, контроль за их реализацией, оценка эффективности реформ, выявление системных проблем и принятие мер по их устранению.

Среди задач также мониторинг реализации «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы» и государственных программ, координация их полноценной и качественной реализации, привлечение международных финансовых институтов, иностранных организаций и зарубежных специалистов, средств безвозмездной помощи.

Кроме того, агентство займётся вопросами трансформации предприятий с участием государства, в частности, составлением отчётов на основе международных стандартов, включением в состав органов управления независимых членов и осуществлением мониторинга результативности работ по эффективному использованию неотраслевых активов.

Совет Агентства стратегических реформ будет возглавлять сам президент Узбекистана. Совет будет утверждать приоритетные направления и основные параметры эффективности деятельности агентства, другие решения, связанные с его деятельностью, а также предложения, «дорожные карты» и программы, разработанные агентством. Решения совета будут оформляться протоколами, обязательными к исполнению всеми государственными органами и организациями.

По итогам каждого квартала совета агентства будет проводить заседание, на котором будут обсуждаться текущие и перспективные планы стратегического развития страны и предложения по их реализации, обстоятельства, препятствующие эффективной реализации реформ, и конкретные адресные меры по их устранению, а также политическое, социальное и экономическое положение в регионах на основе мнений населения и меры по решению волнующих граждан проблем.

Агентство стратегического развития было создано в июле 2021 года. В его задачи были включены привлечение инвестиций и реализация проектов в разрезе отраслей и регионов.