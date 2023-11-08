Хождение по граблям — наш национальный вид спорта! Точнее, даже не хождение, а бег, учитывая, как быстро и часто это случается. Об этом я думал, пока вычитывал и правил сделанный для иностранных коллег перевод проекта поправок Центрального банка в процедуру валютного контроля.

Если в середине сентября ЦБ ввёл схожие ограничения под покровом темноты вечером в пятницу, но уже в субботу утром собрал пресс-конференцию и сообщил, что все всё не так поняли, то теперь подход более основательный — проект документа выставлен на обсуждение заранее. Хорошо, что кто-то из журналистов мониторит сайт, а то бы большинство пропустило бы этот момент.

Выходит, теперь Центробанк подготовил изменения в том виде, в котором он хочет, учёл фактор низкой грамотности населения и бизнеса и озаботился тем, чтобы все всё поняли и не возникало недопонимания? Мне кажется, нет. Если бы ЦБ действительно хотел этого, то мог бы также легко, как 16 сентября, собрать пресс-конференцию, пригласить все заинтересованные стороны, объяснить планируемые изменения, призвать к обсуждению и комментариям. Пока же мы видим, что те же самые идеи, что мы не так поняли в сентябре, представлены другими словами.

Отдельно выскажу моё субъективное мнение (полностью поддерживая усилия по переходу документооборота на государственный язык). Хорошо бы учитывать, что такая тема, как ограничения конвертации и репатриации валюты будет замечена и активно обсуждаться всеми международными финансовыми институтами, инвесторами и кредиторами страны, международными бизнесами с активами в Узбекистане, миноритарными инвесторами на бирже. И дать хотя бы пояснительную записку на английском или русском языке, который намного оперативнее поддаётся по крайней мере машинному переводу.

Комментарий этот не праздный — многие местные и иностранные офисы международных фининститутов подписаны на англоязычные рассылки новостей, в которых сегодня самый безобидный заголовок начинался с «Uzbekistan to tighten currency control…»

И, кстати, почему все вредительские предложения начинаются с фраз типа «в целях дальнейшего облегчения …», «для создания дополнительных условий…», «для удобства пользователей…»? Ребята, это читают не только местные люди с деформированным восприятием, которые сразу эту чушь выкидывают и смотрят в суть, но и иностранные партнёры, которые привыкли, что в тексте документов Центрального банка или других государственных ведомств нет лишних слов и каждое слово имеет вес и смысл.

Но к сути! Основной вопрос — ограничение доступа к покупке валюты. Именно ограничение, а не другие красивые слова, типа «упорядочивание» или «создание условий». Почему какой-то человек в любом филиале банка должен решать, кому продать валюту, а кому — нет? Разве мы этого не проходили? Разве не ясно, что как бы ни были отлажены процессы в банке, это коррупционная кормушка? Разве не все понимают, что намного эффективнее автоматизация и обезличивание процесса?

А с иностранных инвесторов, которые были настолько смелы (или глупы?) и купили ценные бумаги на местном фондовом рынке, при выводе денег будут требовать документ о распределении прибыли (выплате дивидендов), заключение аудиторов (непонятно какое и о чем? Квартальное или годовое? МСФО или НСБУ? Аудит по НСБУ уже никому не нужен по законодательству, а дивиденды по МСФО не распределяются. Естественно, за это заключение придётся дополнительно платить деньги аудиторам), справку с налоговой об уплате подоходного налога и ещё кучу доказательств о законности происхождения денежных средств, связанных с данной инвестицией.

То есть, когда иностранный инвестор заходит в Узбекистан и покупает ценную бумагу, при продаже долларов у него не просят доказательств о законности происхождения денежных средств, но как только инвестор захочет выйти из рынка и вывести валюту, ему придётся пройти через весь этот процесс.

Последний год профессиональное сообщество работает над упрощением процесса репатриации средств — сейчас нужно предоставить справку с биржи, копию запроса клиента, копии счетов фактур и отчётов по каждой сделке в рамках конвертируемого объёма (на прошлой неделе мне пришлось просить клиента вручную подписать 720 счетов-фактур и отчётов ради конвертации около 50 тысяч). И это при том, что и биржа, и торговая система контролируются государством, лицензированы, операции проходят в одном банке и тот может видеть, как поступление, так и списание средств.

Наверное, ЦБ ответит, что эти требования и так существуют, и их сейчас только систематизируют и приводят к единообразному стандарту. Это так. Или почти так. В данный момент банк имеет право запрашивать различные документы. На практике банки, разумеется, запрашивают все документы (правда, аудиты и справку из налоговой не просили пока — т. е. сначала заплати налоги С ДИВИДЕНДОВ, а потом попытайся сконвертировать дивиденды, но тебе ещё и могут отказать). Но хотя бы имелась возможность, что при развитии конкуренции, улучшении качества комплаенс и риск-контроля, многие из этих процедур будут упрощены.

А теперь ЦБ РУз спускается в ручное управление и указывает конкретно что, как и когда спрашивать. Очень неприятно и больше похоже в копание в грязном белье. Неужели наши банки такие неразумные и сами не догадаются о том, что нужно спрашивать?

ЦБ должен чётко обозначить требование о необходимости контроля процедур, но как и какие документы требовать — это уже внутренние процессы банков и качество таких процедур станет конкурентным преимуществом банков. Настолько детализированные процедуры уравнивают все банки под одну гребёнку, что точно не идёт на пользу конкуренции.

И всё это на фоне разговоров о необходимости привлечения инвестиций, проведения форумов и выставок, приглашения экспертов и иностранных специалистов, планов по IPO и размещения облигаций? Получается, что вся страна опять движется в противоположном направлении? Какой инвестор будет инвестировать в местные ценные бумаги и бизнес при таких условиях?

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