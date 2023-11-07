Узбекистана и США подписали пятилетнее межправительственное соглашение о культурных ценностях, которое, как ожидается, поможет вернуть некоторые нелегально попавшие в США узбекские артефакты на родину.

Документ был подписан 7 ноября в Государственном музее истории Темуридов в Ташкенте директором Агентства культурного наследия Баходиром Абдикаримовым и послом США в Узбекистане Джонатаном Хеником.





«[Документ] служит основой для развития сотрудничества между Узбекистаном и США в предотвращении незаконного оборота и возвращении музейных предметов и культурных ценностей, и я надеюсь, что в целом оно будет взаимовыгодным», — сказал Баходир Абдикаримов на церемонии подписания.

Соглашение, в частности, устанавливает ограничения на ввоз в США объектов, имеющих археологическое или этнологическое значение, которые были определены как находящиеся под угрозой разграбления и внесены в специальный список.

Кроме того, оно предусматривает создание дорожной карты по обмену информацией и культурным наследием в образовательных, культурных и научных целях, а также проведению совместных выставок.

«Очевидно, что защита культурного наследия, произведений искусства и искусства — непростая задача, и её нельзя решить в одиночку. Именно поэтому это соглашение сегодня является таким важным шагом. Мы надеемся на сотрудничество в нашей деятельности по обеспечению защиты наследия Узбекистана и демонстрации его богатой истории всему миру», — отметил Джонатан Хеник.

Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, подписавшей соглашение о культурных ценностях с США. Помимо Узбекистана, аналогичные соглашения с Соединёнными Штатами заключили ещё 25 стран мира.





Вопрос заключения документа был впервые поднят на заседании Диалога стратегического партнёрства между Узбекистаном и США в декабре 2021 года. После этого Узбекистан в октябре 2022 года посетила делегация Центра культурного наследия Бюро по делам образования и культуры Госдепартамента США.