Правительства Узбекистана и США опубликовали совместное заявление по итогам инаугурационного заседания Диалога стратегического партнерства двух стран, которое состоялось 13 декабря в Ташкенте с участием министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и помощника государственного секретаря США в Бюро по Южной и Центральной Азии Дональда Лу.

Соединённые Штаты подтвердили свою неизменную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Узбекистана. Помощник госсекретаря Дональд Лу приветствовал проводимые в Узбекистане реформы, направленные на либерализацию экономики, поощрение уважения прав человека и защиты основных свобод, а также развитие демократических институтов и гражданского общества, и подчеркнул увеличение помощи США в поддержку этих реформ.





Делегации подтвердили важность и поддержку вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и обменялись мнениями о возможностях увеличения объёмов торговли и инвестиций частного сектора США в Узбекистане.

Стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в области безопасности путём углубления связей между оборонными ведомствами, правоохранительными органами, пограничными и таможенными структурами.

Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов поблагодарил Соединённые Штаты за предоставление Узбекистану более шести миллионов доз вакцин против COVID-19 в рамках глобальной программы COVAX. Соединённые Штаты подчеркнули свою поддержку усилиям Узбекистана по борьбе с пандемией коронавируса.

Обе стороны отметили значимость резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в мае 2021 года, об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, и подчеркнули свои обязательства по сокращению национальных выбросов парниковых газов в соответствии с целью поддержания атмосферной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.

Делегации подтвердили свою обоюдную заинтересованность в укреплении связей между людьми посредством академических и исследовательских обменов, а также возможностей для профессионального образования, программ изучения английского языка и STEM-дисциплин (наука, технология, инженерия и математика).

Соединённые Штаты подчеркнули свою поддержку усилиям Узбекистана по борьбе с гендерным насилием и дискриминацией, увеличению представленности женщин в процессах принятия решений и модернизации системы образования.

Узбекская сторона подчеркнула важность сотрудничества в области сохранения культурного наследия и выразила интерес к заключению соглашения об охране культурных ценностей с США.

Делегации выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в поощрении уважения свободы религии или вероисповедания, борьбе с торговлей людьми, поощрении уважения прав женщин и поддержке независимых средств массовой информации и гражданского общества.

США признали продолжающийся прогресс Узбекистана в борьбе с принудительным трудом и искоренении пыток, подтвердили свою поддержку дальнейшей институционализации реформ, а также подчеркнули потенциал взаимовыгодного сотрудничества в этих направлениях по линии ЮСАИД и других программ.





Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов и помощник госсекретаря Дональд Лу выразили приверженность Узбекистана и Соединённых Штатов продолжить оказывать гуманитарную поддержку афганскому народу.

Соединённые Штаты выразили признательность за содействие, предоставляемое поставщикам гуманитарной помощи в Карго центре в Термезе, и приветствовали инициативу Узбекистана по созданию регионального логистического хаба в Термезе под эгидой ООН для оказания срочной гуманитарной помощи народу Афганистана.

Стороны выступили за дальнейшую активизацию регионального взаимодействия в рамках формата C5+1, а также Рамочного соглашения по торговле и инвестициям (TIFA).

Достигнута договорённость продолжить конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам в рамках рабочих групп экспертного уровня.

Делегации обсудили график основных мероприятий на 2022 год, включая подготовку к празднованию 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений.

Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов и помощник госсекретаря Дональд Лу подтвердили свое намерение провести следующее заседание диалога в 2022 году в Вашингтоне, США.