Государственное предприятие Узбекистана «Навоиуран» и китайская компания China National Nuclear Corporation (Китайская национальная ядерная корпорация, CNNC) подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в урановой промышленности, сообщила пресс-служба Министерства горной промышленности и геологии.

Делегация «Навоиуран» приняла участие в первом международном форуме по развитию промышленности природного урана в Пекине. В рамках визита была организована встреча с вице-президентом CNNC Шэнь Яньфэном, где и был подписан документ.

«В ходе диалога состоялся обмен мнениями по реализации других инвестиционных проектов, связанных с урановой промышленностью», — говорится в сообщении.

Представители Мингелогии и «Навоиурана» в ходе визита ознакомились с деятельностью CNNC по подземной добыче и переработке урановой руды, а также процессами цифровизации в производстве.

Напомним, «Навоиуран» добывает уран с 2022 года, после выделения из состава Навоийского горно-металлургического завода. Предприятие планирует в 2022—2030 годах увеличить его производство в 2 раза — до 7100 тонн в год.

Несколькими днями ранее министр горной промышленности и геологии Бобир Исламов заявил, что текущие объёмы добычи урана уже нашли рынки сбыта. По мере увеличения производства ядерного топлива Узбекистан будет принимать решение об увеличении экспорта исходя из ценовой конъюнктуры. Кроме того, Бобир Исламов указал на рост объёма экспорта урана по всем направлениям в этом году, подчеркнув при этом важность диверсификации поставок.