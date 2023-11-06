Национальное агентство перспективных проектов аннулировало лицензии четырёх страховых компаний в Узбекистане за последний месяц.

12 октября НАПП отозвало лицензию у Unipolis, которая была зарегистрирована в январе 1996 года и имела уставный фонд в размере 20 млрд сумов. Среди её клиентов были предприятия системы «Узбекистон темир йуллари», «Узбекнефтегаза» и другие организации.

До этого, 8 августа, Республиканская фондовая биржа «Тошкент» приостановила торги и операции с ценными бумагами Unipolis из-за роста цен на акции более чем вдвое за несколько дней.

Кроме того, решение об аннулировании лицензии с 30 октября было принято в отношении Farovon Sug’urta, которая работает с апреля 2018 года и занимается страхованием жизни, медицинским страхованием, страхованием лиц, выезжающих за границу, и другими услугами. Уставной фонд страховой организации составляет 16 млрд сумов.

Лицензии с 31 октября лишилась и Sharq-Sug'urta, зарегистрированная в апреле 2019 года с уставным капиталом в 46 млрд сумов. Она занимается страхованием от несчастных случаев, страхованием гражданской ответственности владельцев авто (ОСГО) и другими услугами.

3 ноября агентство аннулировало лицензию Asko-Vostok, которая работает с 1991 года, имеет уставной капитал в 35,2 млрд сумов и предоставляет более 14 видов страховых услуг. Последняя лицензия была выдана компании 25 февраля 2022 года, свидетельство о регистрации — в январе 2022 года.

Среди её клиентов — «Узпромстройбанк», «Хамкорбанк» и другие финансовые учреждения страны, а также юридические и частные лица.

Как отметили в НАПП, компании обязаны выполнять взятые на себя обязательства по ранее заключённым договорам страхования.

Агентство ранее оштрафовало восемь страховых организаций за нарушение пруденциальных нормативов на 254,5 млн сумов.