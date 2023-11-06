Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана опубликовала итоги выборов акимов районов и городов областного значения, которые прошли в пилотном режиме 5 ноября.

По данным ЦИК, голосование проходило в 42 районах и трёх городах областного значения. Явка избирателей составила 62,79%.

Выборы прошли на альтернативной основе, отметили в ЦИК. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов.

«Избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики. В день голосования наблюдение осуществляли около 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Vlast.kz пишет, что в большинстве районов победили действующие акимы и их заместители. По подсчётам издания, из 45 победителей 29 занимали посты акимов, 12 — замакимов. В двух районах акимами стали предприниматели, ещё в двух — действующие председатели районных маслихатов.

BES.media уточняет, что большинство из победителей (37) — члены правящей партии Amanat.

С инициативой провести прямые выборы акимов районов и городов областного значения ранее выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Важно последовательно расширять прямое участие граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти. Уже больше двух лет граждане сами выбирают акимов сел, посёлков и сельских округов… Теперь нам предстоит апробировать выборность акимов районов и городов областного значения», — сказал он в послании народу в сентябре этого года.