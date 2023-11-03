В Ташкенте прошло заседание министров транспорта Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

По его итогам принята Ташкентская декларация. Документ включает вопросы упрощения процессов грузоперевозок между странами-членами организации, повышения транзитного потенциала стран, развития альтернативных транспортных коридоров.

Страны-участницы также одобрили предложение министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова о присвоении аэропорту Самарканда статуса авиационного хаба стран ОЭС.

Подписан документ на уровне министров транспорта стран ОЭС по дальнейшему развитию транспортного коридора «Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция».

Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Назири по итогам заседания отметил: «Принятая сегодня Ташкентская декларация является важным достижением в обеспечении всесторонних направлений для дальнейшего сотрудничества государств-членов в сфере транспорта. Глубоко убеждён, что рекомендации, принятые на полях форума, создадут широкие возможности для сотрудничества в регионе».