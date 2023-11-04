Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 ноября принял постановление о мерах по расширению сети футбольно-образовательных учреждений и развитию футбольной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, сообщает Министерство юстиции.

Согласно документу, до 1 июня 2024 года поручено создать специальный футбольный телеканал для трансляции футбольных матчей и широкой пропаганды футбола среди населения.

Сегодня футбольные матчи чемпионата Узбекистана транслируются на государственном телеканале Sport, Mahalla и других, а также частном телеканале Futbol TV (принадлежит Uzreport TV).

В структуре Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) будут созданы:

Национальный центр футбола;

Центр подготовки сборных по футболу на базе Республиканской школы высшего спортивного мастерства по футболу;

Центр спортивной медицины и реабилитации.

Центр подготовки футбольных специалистов будет переименован в Центр подготовки футбольных специалистов и научных исследований, а Республиканская детско-юношеская футбольная академия будет переименована в Республиканскую футбольную академию.

С 1 января 2025 года будет введена практика, согласно которой тренеры региональных футбольных академий, школ и других государственных футбольно-образовательных учреждений смогут работать после получения обязательной лицензии Центра подготовки футбольных специалистов и научных исследований.

Центр также будет готовить футбольных тренеров, судей, аналитиков, селекционеров (скаутов), психологов, менеджеров и маркетологов.

Начиная с 2024/2025 учебного года в Чирчикском филиале Ташкентской медицинской академии будут готовить «спортивного врача», «спортивного диетолога», «спортивного фармаколога» и «спортивного психолога».

В сентябре 2024 года в Узбекистане пройдёт чемпионат мира по футзалу. Поэтому в регионах планируется организовать команды по футзалу, в том числе деятельность основной, молодёжной и женской команд по футзалу при профессиональных футбольных клубах.

С 1 января 2024 года игрокам и специалистам, завершившим карьеру в профессиональном футболе, на основании положительного заключения АФУ будет выделен льготный кредит в размере до 1,5 млрд сумов в национальной валюте сроком не менее 5 лет для проектов по развитию футбола в частном секторе.

До 1 марта 2024 года будет разработан единый электронный реестр всех стадионов и футбольных полей республики.