В Израиле проживает более 10,5 тысячи граждан Узбекистана, сообщил заместитель министра иностранных дел Бахромжон Аълоев на заседании комитета Сената Олий Мажлиса в понедельник.

По его словам, большинство из них являются уроженцами Самаркандской области, более 95% узбекистанцев работают в сфере ухода за пожилыми людьми в Израиле.

С начала палестино-израильского конфликта были эвакуированы 70 студентов, обучающихся в Израиле, возвращены на родину. Шесть студентов из Самаркандского государственного университета отказались возвращаться. «Мы сейчас работаем с этими студентами. Если будет возможность, их тоже возвратим на родину», — сказал замглавы МИД в сюжете телеканала UzReport TV.

Авиакомпания Uzbekistan Airways продолжает выполнять по три рейса в неделю в Тель-Авив. «Наши граждане возвращаются через авиарейсы по собственному желанию. Но стоит отдельно отметить, что но большинство граждан, которые смотрят за пожилыми лицами, не хотят возвращаться. Надо сказать откровенно, что причиной этого является то, что перед вылетом туда на работу они набрали много долгов. Некоторые взяли дом или машину, должны оплачивать кредит. Вот из-за таких финансовых трудностей они вынуждены там оставаться и работать» — сказал Бахромжон Аълоев.

Заместитель министра иностранных дел также отметил, что ведомство вернуло в Узбекистан семьи сотрудников посольства в Израиле. «Сейчас пять сотрудников, включая посла, одни продолжают работу в посольстве», — указал он.

Бахромжон Аълоев заявил, что «у нас нет точных данных о количестве узбекистанцев, проживающих в Палестине, есть ли они там или нет». «Но, основываясь на старых данных, могу сказать, что там могут быть некоторые женщины, вышедшие замуж», — добавил Бахромжон Аълоев.

Отметим, что на совещании 31 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о решении выделить 1,5 млн долларов для помощи жителям сектора Газа. «Мы выражаем твёрдую солидарность с народом Палестины и поддерживаем его право на создание своего независимого государства», — сказал глава государства.