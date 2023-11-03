Активных участников борьбы с коррупцией в Узбекистане наградили в рамках III Ташкентского антикоррупционного форума 3 ноября.

Награды вручали глава регионального офиса Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии Ашита Миттал, директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов, глава Делегации Европейского союза в Узбекистане Шарлотта Адриан, глава представительства в Узбекистане немецкого агентства GIZ Йоахим Фритц и посол США в Узбекистане Джонатан Хеник.

Редакцию «Газеты.uz» признали средством массовой информации, активно участвующим в борьбе с коррупцией.





В номинации организации, эффективно внедрившей систему комплаенс-контроля, награду получил «Узпромстройбанк».

За усилия по обеспечению открытости и прозрачности деятельности награждено Агентство по кадастру.

Бухарский областной кенгаш победил в номинации «Самый активный в борьбе с коррупцией областной кенгаш».