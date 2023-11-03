Министр здравоохранения Амрилло Иноятов провёл встречу с руководством французской компании Airbus Helicopters на полях узбекско-французского бизнес-форума, который прошёл 2 ноября в Самарканде, сообщила пресс-служба Минздрава.

На встрече были рассмотрены перспективы закупки для системы скорой медицинской помощи Узбекистана 10 медицинских вертолётов Airbus Н-145. Стороны обсудили организацию в Узбекистане медицинской авиации, соответствующей европейским стандартам, создание материально-технической базы и подготовки специалистов в этой сфере, а также проработку механизмов организации службы медицинской авиации в горных и труднодоступных районах.

Как отмечается на сайте компании, Airbus H-145 — многоцелевой вертолёт, который может быть использовать для оказания срочной медицинской помощи и выполнения функций правоохранительных органов, а также для пассажирских перевозок. Компактный размер позволяет безопасно работать вблизи больниц и в городских районах, в том числе в густонаселенных.

Министр также встретился с Жаном Эдуардом, председателем компании Gas system, которая занимается производством медицинских газовых систем и медицинских кислородных концентраторов. На встрече были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, Амрилло Иноятов и директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Абдулла Азизов провели переговоры с председателем компании Boehringer Ingelheim Кристиан Вижсен.

Эта компания входит в топ-20 ведущих производителей био и онкологических препаратов. Она изготавливает лекарственные препараты для лечения респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, ВИЧ, тромбоэмболии, цереброваскулярных заболеваний, сахарного диабета, гепатита и болезни Паркинсона.

В ходе диалога с руководством компании достигнута договорённость о глубоком изучении возможности локализации её продукции.